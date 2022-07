La noche del martes se ha producido sin sorpresas. ‘Supervivientes: tierra de nadie’ emitía su última gala antes de la gran final. Era el último programa de Carlos Sobera, que se despedía líder con un 18,5% de share y 1.554.000 espectadores. Por su parte, la serie ‘Hermanos’ de Antena 3 registraba máximo en cuota con un 14,7% de share y 1.243.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Dabiz muñoz y Cristina Pedroche 1.207.000 10,8%

Hermanos 1.243.000 14,7%

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie 1.554.000 18,5%

La 1

Enred@d@s 794.000 7%

Cine Causa justa 878.000 8,2%

La Sexta

El intermedio: The very best 468.000 4,3%

Six 335.000 2,9%

Six 243.000 2,6%

Cuatro

First dates 391.000 4,3%

First dates: beach club 806.000 7,3%

Cine Mentes poderosas 365.000 4%

Late Night

Antena 3

Hermanos 231.000 7,4%

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie 1.554.000 18,5%

Casino gran Madrid online show 229.000 9,8%

Cuatro

FBI 179.000 3,9%

The game show 36.000 1,5%

La 1

Cine 2 El ocupante 359.000 6,3%

Noticias 24h 93.000 3,9%

La Sexta

Cine Error médico 88.000 1,9%

Crímenes imperfectos ¿Quién es tu padre? 115.000 5,2%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.030.000 10,9%

Tierra amarga 1.255.000 15,6%

¡boom! 792.000 10,8%

Pasapalabra 1.802.000 23,4%

Telecinco

Sálvame limón 1.186.000 11,5%

Sálvame naranja 1.158.000 14,2%

Sálvame sandía 810.000 10,4%

La 1

Tour de Francia Carcassonne-Foix 1.284.000 12,6%

Servir y proteger 490.000 5,5%

Servir y proteger 501.000 6,3%

El cazador 621.000 8,5%

Te ha tocado 437.000 5,8%

Aquí la tierra 519.000 6,6%

La Sexta

Zapeando 509.000 5%

Más vale tarde 461.000 5,8%

laSexta clave 421.000 5%

Cuatro

Alta tensión 220.000 2,1%

Todo es mentira 443.000 4,3%

Todo es mentira bis 531.000 5,7%

Cuatro al día 365.000 4,8%

Cuatro al día a las 20h 372.000 4,9%