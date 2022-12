Este lunes era una noche de reencuentros en ‘La isla de las tentaciones’. La emisión de este programa se convertía en el programa más visto de la temporada, pero no conseguía liderar al enfrentarse con ‘Hermanos’, de Antena 3. El programa presentado por Sandra Barneda registra un 11,4% de share y 1.670.000 de espectadores. La opción de Antena 3 conseguía liderar con un 14,1% de share y 1.514.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Antonio banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez 1.911.000 13%

Hermanos Eres la definición de la palabra hermano, ¡no podemos pedirte mas! 1.514.000 14,1%

Telecinco

La isla de las tentaciones 1.670.000 11,4%

Para toda la vida: The Bachelorette 703.0007,4%

La 1

Masterchef especial navidad 933.000 10,2%

La Sexta

El intermedio: the very best 652.000 4,5%

El taquillazo Harry potter y las reliquias de la muerte. Parte 2 565.000 5,4%

Cuatro

First dates 586.000 4,3%

First dates 1.095.000 7,5%

El chofer de Ruiz-Mateos El presidente 618.000 5,6%

La 2

El nacimiento de charlot 321.000 2,3%

Días de cine clásico: presentación La quimera del oro 620.000 4,3%

Incluye:

– Días de cine clásico: película La quimera del oro 632.000 4,4%

Cortometraje Vida de perro 615.0005%

Late night

Antena 3

Hermanos 366.000 6,7%

Cine Una propuesta en invierno 147.000 5%

Telecinco

Got talent España: momentazos 308.000 7,6%

Casino gran Madrid online show 97.000 3,6%

Cuatro

En el punto de mira Impostores 216.000 3,4%

En el punto de mira Dentistas impostores 169.000 4,7%

El desmarque de cuatro 82.000 3,2%

La 1

Masterchef especial Navidad 933.00010,2%

Cine Venom 317.000 10,8%

La Sexta

Cine Volver a vivir 114.000 3,2%

La Sexta

Cortometraje El peregrino 446.000 4,5%

Cortometraje Armas al hombro 251.000 3,4%

Cine Un cine como tu en un país como este 68.000 1,6%

Conciertos radio 3 Carlota flaneur 26.000 1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 997.000 10,3%

Tierra amarga 1.199.000 12,5%

Y ahora Sonsoles 1.415.000 13,5%

Pasapalabra 2.715.000 22,2%

Telecinco

Sálvame limón 1.000.000 10%

Sálvame naranja 1.130.000 11,7%

25 palabras 909.000 8,6%

Reacción en cadena 766.000 6,3%

La 1

Cine La tapadera 922.000 9,5%

El comodín de la 1 1.053.000 10,6%

El cazador 1.428.000 12,8%

Aquí la tierra 1.391.000 11,2%

La Sexta

Zapeando 626.000 6,3%

Cine Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1 458.000 4,6%

Cuatro

Viajeros cuatro Burgos 291.000 3,3%

Home cinema El niño que pudo ser rey 515.000 5,2%

Home cinema 2 Hulk 512.000 4,9%

La 2

Saber y ganar 645.000 6,3%

Grandes documentales 378.000 3,9%

Incluye:

– Animales al natural Pulpos 402.000 4,1%

– Las tierras del lejano norte El día polar 354.000 3,7%

Documenta2 340.000 3,5%

Incluye:

– Schnidi, el fantasma del neolítico 341.000 3,5%

¿Cómo lo haríamos hoy? 323.000 3,1%

Superestructuras antiguas El louvre 297.000 2,5%

Mañana

Antena 3

Espejo Público 329.000 9,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Borrajas y alcachofas con crema de patata 788.000 14,8%

La ruleta de la suerte 1.433.000 19,1%

Telecinco

25 palabras 5.000 1%

El programa de Ana Rosa 410.000 12%

Ya es mediodía 818.000 11,7%

La Sexta

Minutos musicales 3.000 0,6%

¿Quién vive ahí? 9.000 1,5%

¿Quién vive ahí? 55.000 5,2%

Aruser@s fresh 258.000 10,4%

Equipo de investigación Guerra de tronos 258.000 7,2%

Equipo de investigación Caza a la bestia 321.000 7,6%

Equipo de investigación Territorio comanche 462.000 7,5%

La 1

Diario 24 horas 137.000 16,9%

La hora de la 1 307.000 11,2%

Hablando claro 431.000 8%

Cuatro

Puro cuatro live 2.000 0,5%

Mejor llama a Kiko 2.000 0,4%

Surferos tv 3.0000,5%

Hotel, dulce hotel 19.000 2%

Callejeros viajeros Casas del mundo 55.000 3,3%

Callejeros viajeros Boda en islandia 97.000 3,7%

Callejeros viajeros Groenlandia 149.000 4,3%

Viajeros cuatro Cantabria 195.000 5%

Viajeros cuatro Principado de Asturias 253.000 4,9%

La 2

Pagina2 Especial Almudena Grandes 10.000 1,8%

Ingles en tve 6.000 0,9%

El reino salvaje Ascendencia 18.000 1,8%

El escarabajo verde Fuerteventura, un desierto habitado 32.000 2,2%

Reportero de la historia 26.000 1,3%

Reportero de la historia 36.000 1,4%

¿Cómo lo haríamos hoy? 102.000 3,1%

Documenta2 51.000 1,4%

Incluye:

– Escaneadores del pasado 51.000 1,4%

Espacios increíbles Especial hielo y nieve 92.000 2,4%

Mañanas de cine Rio conchos 180.000 3,3%

Las recetas de Julie Las playas del norte 118.000 1,3%