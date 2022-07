Este lunes 4 de julio se ha estrenado ‘Sálvame Sandía’, el espacio que ha sustituido en Telecinco a ‘Ya son las ocho’. Si bien no consiguió la audiencia esperada (10,5%), tampoco convenció a la audiencia, ya que muchos consideraron que su primera emisión fue un caos. Comenzó a las 20.00 horas, pero hubo fallos técnicos e insultos por parte del público que entrevistaba Carlos Lozano contra los colaboradores del programa vespertino.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero Santiago Segura 1.876.000 14,9%

Hermanos 1.493.000 13,2%

Inocentes 855.000 13,5%

Telecinco

Supervivientes: Última hora 1.487.000 12,2%

La 1

Masterchef 1.568.000 14,2%

La Sexta

El intermedio: The very best 554.0004,6%

El taquillazo Creed 2: la leyenda de Rocky 383.000 3,8%

Cuatro

First dates 454.000 4,5%

First dates Orgullo 672.000 5,4%

Viajeros cuatro Las palmas de Gran Canaria 531.000 4,6%

Late Night

Antena 3

Inocentes (Continuación) 855.000 13,5%

Hermanos 239.000 8,7%

Telecinco

Desaparecidos. La serie 564.000 8%

Supervivientes: diario 280.000 8,4%

Casino gran Madrid online show 134.000 5,7%

Cuatro

Viajeros cuatro Mallorca 232.000 3,5%

The game show 41.000 1,4%

La 1

Masterchef (Continuación) 1.568.000 14,2%

Ser o no ser 331.000 8,4%

La Sexta

Cine Tocada por un asesino 109.000 3,1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.231.000 12,9% Tierra amarga 1.475.000 17,1% ¡boom! 868.000 11% Pasapalabra 2.057.000 23,6%

Telecinco

Viva la vida 1.305.000 13,6%

La 1

Cine Marcado a fuego 503.000 5,2%

Servir y proteger 596.000 6,8%

El cazador 690.000 8,7%

Te ha tocado 521.000 6,3%

Aquí la tierra 696.000 7,8%

La Sexta

Zapeando 600.000 5,9%

Mas vale tarde 499.000 5,9%

laSexta clave 477.000 5%

Cuatro

Alta tensión 256.000 2,4%

Todo es mentira 500.000 4,8%

Todo es mentira bis 479.000 5,1%

Cuatro al dia 442.000 5,3%

Cuatro al día a las 20h 435.000 5,1%