Telecinco parece no encontrar la fórmula perfecta para liderar la noche. La cadena ha registrado su mínimo histórico con ‘Blanca’, que se quedaba con un 6% de share y 564.000 espectadores. Ha sido Antena 3 con la película ‘Safe’ la que ha conseguido liderar la noche de este jueves un 12% de share y 906.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Toni Nadal 1.201.000 12%

El peliculón Safe 906.000 12%

Telecinco

Blanca 564.000 6%

La 1

Mapi 743.000 7,7%

Cine Timadoras compulsivas 752.000 7,9%

La Sexta

El intermedio: the very best 387.000 4%

Pequeñas coincidencias 352.000 3,8%

Cuatro

First dates 450.000 5,3%

First dates 977.000 9,9%

Cine The Bourne Identity (el caso bourne) 477.000 6,6%

La 2

Mi lugar de retiro 227.000 2,5%

Los bastardos de pizzo falcone Rosas 316.000 3,2%

Late night

Antena 3

Cine Edad de hielo 223.000 7,2%

Telecinco

Doc Like 325.000 5,7%

Doc El juramento hipocrático 184.000 6,5%

Cuatro

Fbi 160.000 5,3%

El desmarque de cuatro 50.000 2,4%

La 1

Cine 2 Una noche fuera de control 349.000 6,3%

Cine 3 La hermana de la novia 145.000 6%

La Sexta

Pequeñas coincidencias 249.000 4%

Cine Error médico 88.000 3%

La 2

Los bastardos de pizzofalcone Boda 222.000 3,5%

Metropolis Bienal de cuenca bioceno 56.000 1,9%

Festivales de verano 57 jazzaldia: Louis cole 35.000 1,8%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.042.000 12%

Tierra amarga 1.335.000 17,1%

¡boom! 869.000 12,9%

Pasapalabra 1.831.000 25,7%

Telecinco

Sálvame limón 1.005.000 10,7%

Sálvame naranja 1.084.000 14,1%

Sálvame sandía 798.000 11,1%

La 1