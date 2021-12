‘¡Ahora caigo!’ ha desaparecido de la parrilla de Antena 3. El concurso estrella de la cadena dejó de emitirse hace ahora cuatro meses, pero su despedida hizo muy poco ruido y son muchos los que aún esperan que regrese a la parrilla o que surja una explicación que exponga los motivos de su discreto adiós. El programa se había convertido en una cita fija para los espectadores con Arturo Valls y junto a sus concursantes nos ha dado grandes momentazos que se han convertido ya en historia de la televisión. Pero tras diez años en antena, desapareció de la noche a la mañana, dejando huérfano a sus fieles seguidores. Ahora, ya sabemos el motivo real y es que el presentador por fin ha decidido romper su silencio.

Arturo Valls se ha cansado de dejar que las especulaciones sobre la cancelación de ‘Ahora caigo’ se apoderen de la verdad sobre su triste adiós. Es por eso que ha explicado en una entrevista a ‘Vertele’ que la decisión de salirse del proyecto fue suya y que la cadena estuvo de acuerdo en aparcar el proyecto al perder a su estrella: “En antena 3 hubieran estado encantados de que hubiese seguido. La idea de la cadena era que siguiera el programa”, comienza a deslizar el presentador, que en breve volverá a la primera línea de fuego con la tercera edición de ‘Mask Singer’.

“Entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendimos muy bien”, se alegra Arturo Valls, que ahora vive tranquilo, sin la presión de un programa diario y de comprobar los datos de audiencia que aseguran su supervivencia: “Eso es lo que más me gusta ahora, que no veo las audiencias”. Tras 10 años entendió que el formato gustaba al público, pero a él le ha desgastado tanto trajín y necesitaba bajar el ritmo. “El otro día hablaba con Manel Fuentes y me decía ‘ayer hicimos un nesecuantos. Pero yo ya no las miro. Eso es una dictadura”, añade.

Aunque Arturo Valls necesitaba un cambio de aires y frenar algo el ritmo para poder aceptar nuevos proyectos con los que sentirse realizado, el presentador siente especial orgullo por ‘Ahora caigo’. No es para menos. Son diez años en antena cosechando éxitos y colándose en muchos rankings y programas de reposiciones por los surrealistas momentos que se viven en su plató, gracias al presentador, pero también a sus concursantes. Para él, fue una etapa muy bonita en su carrera, aunque demasiado intensa: “Fueron diez años de un programa que me dio muchas alegrías laborales, sobre todo a nivel de tranquilidad, porque en 2011 aún estaba muy presenta la crisis del 2008”.

“La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que no entendía que estaba ya hecha. Me apetecía cambiar de registro y hacer otras cosas, aunque también me dio pena, porque mucha gente se quedó huérfana por las tardes”, se sincera Arturo Valls. Ahora, tiene mucho trabajo por delante. No solo por la tercera edición de ‘Mask Singer’ o por la programación especial de antena 3 para esta Navidad y en la que él tendrá un papel destacado. Será especial lo que está por venir por estrenarse en HBO Max una ficción junto a Carlos Areces, ‘Sin novedad’, en la que ha depositado todas sus ilusiones. Pero habrá más y es que ahora tiene más tiempo para valorar otras iniciativas, aunque le dé cierta pena saber que sus fans que pasaban con él las tardes ahora no saben muy bien con quién divertirse.

