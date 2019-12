Dicho y hecho. Tal y como se había rumoreado en las últimas semanas, Antonio David Flores se ha convertido en el nuevo colaborador de ‘Sálvame’, por lo que ha recibido la mejor de las noticias antes de que acabe el que ha sido uno de los años más increíbles de su vida.

La encargada de dar la noticia antes de tiempo ha sido Lydia Lozano, que ha cometido un lapsus. Carlota Corredera ha comentado que tiene muchas ganas de que bajara al plató. «Esto es la liga de las estrellas, los mejores colaboradores de la televisión están en este plató. La silla hay que ganársela cada día. Hay grandes expectativas y espero que las cumplas», confesaba la presentadora.

Antonio David Flores ha querido decir unas palabras antes de bajar al plató: «Vengo a remar a favor, no vengo a quitarle la silla a nadie. Este era un momento muy deseado, llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. Es una oportunidad y estoy muy agradecido. Estoy feliz, y como decía mi padre, Dios aprieta pero no ahoga. Espero no defraudar a nadie», decía emocionado.