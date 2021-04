Jorge Javier Vázquez ha revelado la desorbitada cifra que pidió Antonio David Flores en 2013 para hablar de la agresión de su hija a Rocío Carrasco.

El testimonio de Rocío Carrasco, tanto en su documental como en la entrevista en directo del pasado miércoles, está reabriendo viejas heridas y generando un sinfín de comentarios del resto de protagonistas de su historia. A pocos días de que se emita uno de los capítulos más esperados en el que la hija de Rocío Jurado hablará con pelos y señales sobre la agresión que sufrió a manos de su hija, Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez han desvelado la negociación que tuvo Antonio David Flores en 2013 con ‘Sábado deluxe’ para sacar a la luz el episodio que habían vivido madre e hija.

Tal y como han desvelado este sábado en el programa de Telecinco, en 2013, tan solo unos meses después de que ocurriera la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco, Antonio David Flores se puso en contacto con La Fábrica de la Tele para sentarse en ‘Sábado deluxe’ y contar él mismo cómo había sido el violento episodio que acabó con la hija de Rocío Jurado en observación. «Él pidió mucho dinero para venir y contar la agresión de su hija a la madre. Fue meses después de que sucediera el suceso y pidió 60.000€«, destapa el de Badalona.

Después de esta confesión, las redes sociales del programa de Telecinco ha ido un paso más allá y ha insistido en que nunca se llegó a un acuerdo porque era un tema que involucraba a un menos y «porque pidió tantísimo dinero que era inalcanzable«. Asimismo, Carlota Corredera, directora del espacio en aquel momento, recalca que la reunión entre el programa así como el excolaborador de ‘Sálvame’ y su exmanager duró más de tres horas.

A pesar de tener la confirmación de la presentadora, Antonio David Flores, a través de un mensaje enviado a José Antonio León, ha insistido en negar los hechos y ha recalcado que el programa estaba tergiversando lo sucedido. «Nunca se ha reunido, el precio lo puso otra persona», contaba el reportero y Jorge Javier Vázquez desmentía sus palabras. Tras escuchar las palabras del padre de Rocío Flores, el también presentador de ‘Supervivientes’ se lanzaba a opinar y aseguraba que no entendía cómo estaba actuando el excolaborador: «Una persona normal está en silencio, a cada paso que da es peor».

Así habló Rocío Carrasco de la agresión que sufrió a manos de su hija

«Ese día pasa que Rocío me agrede y yo termino en un hospital. Es algo que sabe, que se ha sabido públicamente, pero quiero decir una cosa. Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima. Y ha sido víctima más vulnerable que yo. Quiero que eso quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan por lo que ella realizó en ese momento de su vida, que no la culpen. Ella no tiene la culpa», desvelaba Rocío Carrasco el pasado miércoles. La hija de Rocío Jurado insistía en que la culpa la tuvo «su padre» y añadió que «a mí me estaba pegando una paliza otra persona que no era la niña, era su padre».