«Yo lo que hice fue guardarles las espaldas por el cariño que les tengo. Son casi como mi familia», ha afirmado el bailaor en ‘Sábado Deluxe’.

Antonio Canales se convirtió en el primer expulsado de esta última edición de ‘Supervivientes’. Su breve paso por los Cayos Cochinos ha dado mucho que hablar, todo con motivo de su relación con Fidel Albiac. El bailaor negó tener una conexión estrecha con este, pero ahora se ha retractado: «Mentí en ‘Supervivientes’ para proteger a Rocío Carrasco y Fidel Albiac».

Rocío Carrasco le nombró en su docu-serie y aseguró que cuando su familia echó al abogado del hospital después de que tuvieran un grave accidente, la familia de Antonio Canales le acogió en su hogar. «Claro que es verdad que Fidel estuvo en mi casa. Es evidente que estuvo, pero yo estaba de gira y le vi cuatro o cinco veces», ha contado.

Se ha defendido reconociendo que durante su paso por el reality de Mediaset era totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo en el exterior y pensó que así protegía al matrimonio: «Ni Fidel estaba concursando allí ni nada de nada». Ha matizado con que estaba «completamente aislado» y sin saber la que se «estaba formando» fuera. Por tanto, cuando en aquel momento Jorge Javier Vázquez le cuestiona sobre su relación con Fidel Albiac, intentó tirar por la calle de en medio. «Sé que a Fidel y a Rocío no les gusta que hablen de ellos, por eso eché balones fuera. Yo lo que hice fue guardarles las espaldas por el cariño que les tengo. Son casi como mi familia. El tiro sale por la culata. Sin saberlo se hace una maraña de conjeturas».

«Me duelen muchas cosas al ver el documental»

Ha reiterado que tanto a Rocío como a Fidel les considera parte de su «familia». Además, no ha dudado en salir en defensa de Rocío Carrasco: «Desde aquí lo corroboro, ella no miente». Ha recordado la amistad que siempre mantuvo con Rocío Jurado y Pedro Carrasco y que al visionar la docu-serie le ha producido un profundo malestar. «Me duelen muchas cosas al ver el documental. Detesto el maltrato y la violencia. Lo detesto. No quiero nada de eso y me duele en el alma. No estoy para nada posicionándome en ningún lugar».

Respecto a la relación que siempre ha mantenido su familia con la de Fidel Albiac, esta vez el bailaor ha sido rotundo: «La familia de Fidel entra en mi casa hasta que me muera. Los amo. Aunque a Fidel le haya visto cinco veces, no por eso le quiero menos. Es cierto que mi chófer fue a recogerle. Fidel es a uno de los primos a los que menos he visto. Esas mentiras mías se empiezan a sacar y se forma una madeja. Yo lo hizo para protegerles».

Nada más llegar a España, su mujer le contó la que se había formado, ahora ha querido aclarar todos los detalles. También se ha pronunciado sobre su sonada conexión con Olga Moreno. «A Olga no la conocía de nada. Ni sé que lleva 20 años con Antonio David Flores ni sé que tiene una hija con él».