Quedan apenas unos días para que termine ‘Gran Hermano VIP’ y las peleas entre los concursantes se han trasladado al plató, donde están la gran mayoría de ellos. Mientras que Miriam, El Koala y Suso disfrutan de los últimos días en la casa de Guadalix de la Sierra hasta que uno de ellos resulte ganador, Jorge Javier Vázquez tiene que lidiar cada jueves con el nuevo expulsado y con los que salieron anteriormente. Los nervios estaban a flor de piel durante la pasada noche debido a la semifinal. Algo que se notó especialmente en Ángel Garó, que protagonizó un momento bochornoso con Verdeliss.

Todo comenzó cuando Mónica Hoyos le confesaba a la youtuber que creía que esta había seguido una estrategia y había actuado durante todo el concurso. Unas palabras que Ángel aprovechó para mandar un aviso a la peruana: “Cuidado, que está embarazada y se puede molestar el niño”, dijo el actor sin venir a cuento y dejando a todo el mundo sorprendido. Aunque reaccionar era difícil, Estefanía no tardó nada en contestarle para pedir que dejara de hablar de sus hijos, “te lo voy a pedir. Deja de sacar a mis hijos que he entrado yo como concursante”.

Una contestación que daba por terminada la intervención de Garó que, sin embargo, decidió seguir atacando a Verdeliss soltando un bombazo: “Pero ¿tú no me dijiste a mí que por tu afición a tener hijos te habías quedado embarazada para entrar en el concurso? ¿O no me lo dijiste?”. Con los ojos como platos, la vasca pidió a Jorge Javier Vázquez que desde el programa se desmintiera la información, algo que hizo ipso facto. “Me está diciendo Álvaro, productor de Zeppelin, que eso no es cierto”, fue la respuesta del presentador.

“Pues ella me confesó eso, porque al tener siete hijos está acostumbrada. Que es una Gloria de Dios. Pero lo que no me gusta es el conductismo que tú haces, como la situación que tú tienes en Internet… Venga, que la gente vea a Verdeliss en Internet. Buenas noches”, contestaba Ángel mientras decidía abandonar el plató, dejando a todo el mundo con la réplica en la boca.

Verdeliss se ha sentido atacada por Ángel Garó

La publicidad intentó llevar la calma a la gala y, al reconectar, Verdeliss, con los ojos llenos de lágrimas, confesaba que sí, que ella había dicho eso dentro de la casa. “Creo que Ángel es extremadamente inteligente para herir a las personas y conmigo tiene un nivel de ensañamiento que tampoco llego a comprender”.

“Obviamente, cuando estás juzgando mi papel de madre, creo que estás yendo a por lo que más me puede doler. Creo que me estás dando una gran puñalada. Qué te voy a contar si mis hijos son lo que más quiero en el mundo. En este programa he entrado yo como concursante y no mis hijos”, continuaba.

“Sinceramente, si quisiera ser mala podría sacar aspectos de su pasado muy deplorables, pero no lo estoy haciendo ni lo voy a hacer jamás. Los contenidos que nosotros hacemos para Internet si no le gustan que no los vea. Los hacemos con mucho cariño y con mucho respecto. Es algo que hemos hecho durante muchos años desinteresadamente y que ahora es parte de nuestros trabajos. Ellos crecen en un entorno saludable y cuidado“.

Con Ángel fuera de plató, fue Jorge Javier quien la respondió, aprovechando para regañar al cómico por su forma de actuar: “No sé qué decirte porque Ángel ha desaparecido. Pero claro es que esto tampoco se puede convertir en algo habitual. Quiero decir, llegar aquí, soltar la diatriba correspondiente contra tu particular enemigo, dejarla machacada y largarse. Vamos, al menos el derecho a la réplica”.

