La polémica entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado deluxe’ se ha convertido en el tema de la semana. Todos se han lanzado a opinar sobre la actitud de la veterana periodista con Jorge Javier Vázquez y este sábado lo han querido analizar en profundidad. Para ello han contado con Andrés Caparrós, quien se ha mostrado molesto por el feo gesto que tuvo la presentadora con su hijo, Alonso Caparrós.

La semana pasada, al final de su entrevista y tras dedicarle una canción a Edmundo Arrocet, María Teresa Campos se despedía de los colaboradores, y le quitaba la mirada a Andrés Caparros como muestra de su indignación ante los comentarios que vertió sobre ella días antes. Esto ha provocado que el patriarca del clan se sentara en el programa de Telecinco y confesara que está dolido con la que fue su compeliera. «He venido aquí como patriarca, ya que la matriarca del clan rico y poderoso ha intervenido cuando yo creo que no tenía que hacerlo«, especificaba.

Tras esto, el veterano periodista hacía hincapié en que la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ no debería haberse metido en un comentario en el que se desvelaban cómo se sentía su hijo tras haber trabajado junto a Terelu Campos. «Si Alonso da su opinión sobre las razones por las que Terelu se ha podido comportar con él de un modo despótico, María Teresa Campos no tiene por qué meterse para hablar de mi hijo de un modo despectivo, ahí se complica todo. Ese fue su gran error del pasado sábado», hacía hincapié el padre del colaborador.

Asimismo, ha reiterado que ni él ni el resto de su familia están en deuda con la veterana periodista: «No tenemos que estar repitiendo una y otra vez aquel favor que me hiciste. Son cosas que se hacen entre profesionales y camaradas. Que no le hiciera caso cuando él dio el paso de acercarse me parece un detalle poco profesional e impropio de la categoría de María Teresa Campos. No mirar a mi hijo fue un gesto indigno de una persona que es una profesional de este medio«.

Un gesto muy fuerte e injusto

No contento con esto, Andrés Caparrós ha dejado claro que su hijo es un referente para muchas familias que están salido de problemas, todo un profesional que nació gracias a María Teresa Campos y que ahora «le está mal tratando, es una injusticia y una torpeza».

Sin embargo, su sentimiento de dolor se iba incrementando y ha destacado el «ninguneo» que ha sufrido su hijo cuando se acercó para intentar arreglar la situación. «Fue demasiado fuerte y demasiado injusto. Debería haberme llamado tú, de algún modo tendrías que haberte disculpado conmigo porque hay dos familias y eso me ha dolido, ha dolido a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos… Y eso no me lo esperaba de ti, querida», sentenciaba.

Andrés Caparrós, el culpable de que Terelu Campos lanzara su profunda reflexión

Terelu Campos lanzaba esta misma tarde en ‘Viva la vida’ una profunda reflexión que buscaba, en definitiva, defender y proteger a su madre. «Me dirijo a todas las personas que durante años en programas de televisión han dicho lo más grande, sea verdad o sea mentira. Esas personas que dicen querer a mi madre. Estoy hablando de personas que han trabajo con mi madre y van a un programa porque mi madre es un muro y no tiene que sufrir. Esas personas que cuando m madre era mi madre, profesionalmente, yo las he visto quererlas muchísimo y no sé qué ha ocurrido. Esas personas que se suben a un carro porque se sienten amparados, el carro es solo de Jorge, el enfado solo es de Jorge y Teresa«, comentaba enfadada. Después, con una ligera subida de tono, Terelu Campos ha reconocido que esos actos no son «bonitos» y que desde luego «lo que no se puede es decir una cosa por delante, arremeter y luego mandar un mensaje diciendo otra cosa«.

Horas más tarde, era Belén Esteban quien señalaba a Andrés Caparrós como el autor de ese mensaje y el colaborador no dudada en hacerlo público. «Le envié un mensaje con el fin de llevar esto a buen puerto», confesaba. «Entiendo que puedas estar molesta y te pido disculpas, solo intentaba ser sincero con mis sentimientos y lo que me gustaría de verdad es vernos para cultivar nuestra amistad», eran las palabras que le había mandado a la colaboradora.