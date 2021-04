En su reincorporación al programa, el colaborador pone de los nervios a la sevillana.

Este lunes, Anabel Pantoja ha regresado a su sillón de ‘Sálvame’ después de un mes y medio de ausencia. La sevillana llevaba todo este tiempo alejada del plató, ya que había decidido tomarse un tiempo de reflexión para descansar y decidir si realmente deseaba abandonar definitivamente su sillón.

Belén Esteban, a los mandos de ‘Sálvame Limón’, mostraba su satisfacción por volver a ver a su compañera: «Me alegro de que hayas vuelto a tu trabajo», decía. “¿A partir de ahora vas a venir de colaboradora?» preguntaba Kiko Matamoros.“¿Qué pasa, que te tengo que pedir permiso?”, se quejaba la sevillana.

Matamoros: «¿Ya has superado el asco que te daba venir al programa?»

Ahora que su prometido, Omar Sánchez, se encuentra en en Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2021’, Anabel prefiere retomar su labor ante las cámaras: “Sí, he vuelto”. El madrileño le respondía: “Enhorabuena”. Pero Anabel dudaba de sus intenciones: “Viniendo de ti no sé si es bueno, malo o regular”.

«Tengo curiosidad por saber. ¿Cuántas veces a la semana va a venir?», insistía Matamoros. «¿Ya has superado el asco que te daba venir al programa?». Sus palabras han hecho estallar a la sobrina de Isabel Pantoja.

«El negro está concursando en ‘SV’ y este era mi trabajo. ¿Por qué voy a quedarme en mi casa?», añadía Anabel. «¡No te estoy diciendo que te quedes en ningún lado! ¡Si yo celebro que vuelvas!», replicaba Matamoros. Pero a esas alturas de la conversación, el ánimo de la andaluza ya estaba calentito: «Cuando estoy en mi casa todo el mundo me dice: ¿Este hombre duerme en Telecinco?«, espetaba.

Anabel explica su ausencia en el programa: «He necesitado salir un tiempo»

Con sorna, el colaborador planteaba nuevas preguntas: ¿Pero cuántos días va a venir? ¿Y me dices que si yo duermo aquí”. Anabel no ha dudado en recordar que necesitaba un tiempo “Yo me encontraba mal y, como muchos compañeros, he necesitado salir un tiempo”, explicaba. «Cuando escribo esa carta me encuentro muy mal aquí. He vuelto como otros tantos compañeros han necesitado salir un tiempo». Asimismo, aclaraba que se siente contenta ante su vuelta: «Yo estoy encantada de estar aquí».

Laura Fa, por su parte, opinaba: «Si te dejan ir y venir cuando te da la gana será porque tú lo vales, porque a otro colaborador no lo dejan hacer eso». Un comentario que a Miguel Frigenti le pareció «una pulla en toda regla» que «denota resquemor y envidia». «Llegó un punto en el que no podía estar aquí porque me estaba perjudicando», zanjaba Anabel.