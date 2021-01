Superada por la situación y el conflicto con Belén Esteban, la sobrina de Isabel Pantoja estudia dejar su puesto de trabajo: «No me compensa».

Las desavenencias entre Anabel Pantoja y Belén Esteban a raíz del conflicto surgido con el lanzamiento de la línea de joyas de la llamada princesa del pueblo están haciendo mella en la sobrina de Isabel Pantoja. Un día después de escuchar a María Patiño acusándole de ser una «interesada y mentirosa», la joven se ha derrumbado y ha anunciado que está planteándose abandonar ‘Sálvame’.

«Que decepción tan enorme me he llevado con la sobrinísima. Es clavada a su tía, absolutamente interesada y mentirosa conmigo. Me ha querido dar una versión respecto a esta polémica de las joyas que no le he pedido y me ha engañado como una tonta«, esgrimía María Patiño el pasado sábado mientras que presentaba ‘Socialité’. Unas palabras que no sentaron bien a Anabel Pantoja, quien no dudaba en levantar el teléfono para contestar a la periodista. Completamente al límite y con un desolador llanto, la sobrina de la tonadillera hacía hincapié en que no se merecía todo lo que estaba pasando porque es una buena persona.

Dolida, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha confirmado que está dándole vueltas a la idea de abandonar su puesto de trabajo porque su sufrimiento es innecesario. «Tengo ganas de irme, esto no me compensa. Solo quiero vivir en Canarias con la gente que me quiere, con una cerveza, no quiero lujos ni nada. No voy de dice ¿y me dice que quiero malmeter? ¿Perdona? Yo no soy de esa manera. No pueden decir nada sucio sobre mi, no lo soporto, no me gustan los malos rollos», explicaba entre sollozos.

Sin embargo, la conversación telefónica no quedó ahí. Con cierto nerviosismo, Anabel Pantoja se preguntaba qué le había hecho a María Patiño porque no entendía las declaraciones que había vertido sobre ella. «Le dije que no quería seguir alimentando esto, no quiero perder a una amiga (a Belén). No le dije nada más a María y dice que he mentido. ¿Me vas a atacar a mí cuando me sinceré contigo y le dije lo que pasó? Tienes dos versiones diferentes porque no nos hemos sentado a hablar. ¿Yo merezco eso por parte de María? Yo no quiero malmeter contra Belén. ¿Qué vas a destapar sobre mí, tía?», sentenciaba.

María Patiño justifica sus acusaciones

Una vez que escuchó a su compañera del programa de las tardes de Telecinco, María Patiño volvió a incidir en el hecho de que no le gustaba que le mintieran a la cara y menos cuando ni siquiera ha mostrado interés por conocer la versión de las implicadas en el conflicto. «Conozco una de las partes, la de Belén, y Anabel decide contármelo y descubro que me ha engañado. Por eso la llamo interesada y mentirosa», asevera.

Anabel Pantoja no está pasando por un buen momento y ha dejado claro que quizá no le compensaba haber dejado a su chico en Gran Canaria para acudir a su puesto de trabajo que se le abrieran nuevos frentes (fuera a parte de la guerra familia que ha trastocado por completo a los Pantoja). Por el momento, la de Paracuellos ha preferido tomar distancia y no pronunciarse sobre el asunto para no hacer leña del árbol caído.