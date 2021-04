La presentadora de televisión ha vuelto por fin al plató de su programa tras 10 días de encierro en casa por tener que respetar un confinamiento por contacto con un positivo.

Ana Rosa Quintana ya está de vuelta al plató de su programa. La presentadora de televisión ha acudido ya este lunes a las inmediaciones de Telecinco para presentar su programa después de diez días de cuarentena. Ana Rosa tuvo que quedarse en casa después de que estuviera en contacto con un positivo en coronavirus. Desde que conocieran la noticia, se inició el protocolo en Mediaset para evitar los contagios.

A su llegada, la presentadora de televisión no solo ha querido saludar a la audiencia, también se ha mostrado agradecida por cómo ha llevado el equipo de su programa su ausencia. Y es que fue cuestión de segundos que tuviera que marcharse del plató para respetar el protocolo anticovid.

«Gracias por cubrirme», ha dicho Ana Rosa Quintana a Ana Terradillos, la colaboradora que la ha sustituido en su ausencia. «Diez días en casa. Gracias a Dios no he tenido el coronavirus», añade feliz por no haber estado contagiada finalmente. Durante todos estos días, la presentadora ha estado haciéndose pruebas para saber si estaba o no contagiada, algo que finalmente no ha ocurrido.

Ana Rosa Quintana ya está de vuelta en el plató de su programa

A la cuarentena se le sumó un adelanto de sus vacaciones de Semana Santa, ya que sus hijos estaban en casa al tener vacaciones en el colegio. Este fue el principal motivo que llevó a Ana Rosa Quintana a adelantar sus vacaciones. Y es que a pesar de que Ana Terradillos fue la elegida para sustituirla, la presentadora no ha dudado en hacer conexiones en directo para hablar sobre la actualidad política desde su casa. El hecho de que sus hijos estuvieran en casa hizo que no pudiera hacer conexiones por Skype desde allí.

«Mi casa se ha complicado, tengo a los chicos en casa», explicaba como contratiempo. Ana Rosa ha querido compartir con todos cuál va a ser su plan para esta Semana Santa debido a que no podrá salir de casa, al menos durante algunos días más. Ana Rosa Quintana aseguró que iba a aprovechar el tiempo libre para… ¡hacer torrijas!

Sí, este es el plan culinario que la presentadora ha elegido para estos días de encierro en casa con su familia: «Chicos, me voy a hacer torrijas», desvelaba ella en directo. El contratiempo de última hora que ha supuesto su aislamiento y las vacaciones de sus hijos ha hecho que tenga que cambiar por completo sus planes.

Sus planes de Semana Santa han sido muy diferentes a otros años

El hecho de haber mantenido un contacto estrecho con un positivo en coronavirus, hizo que la presentadora tuviera que guardar la cuarentena y no salir de casa. A pesar de que las pruebas estaban siendo satisfactorias y de que Ana Rosa no se ha contagiado, no era hasta finales de esta pasada semana cuando ella y Joaquín Prat den por finalizada su cuarentena. «Aunque mis pruebas han resultado negativas, me someto a una cuarentena preventiva, así que espero someterme a otro test en unos días y espero que todo siga igual», explicaba desde su casa hace unos días.

Ella ha explicado durante su encierro que se encontraba perfectamente y que estaba haciendo la cuarentena por protocolo y precaución. Fue hace tan solo unos días cuando en pleno directo ella se ausentó para realizarse una prueba de antígenos que dio negativo, siendo horas después cuando se oficializó su aislamiento. En un principio este momento quedó como algo meramente anecdótico hasta que la cadena confirmó que tanto ella como Joaquín Prat debían quedarse en casa para así prevenir más casos en el programa.