«Las tardes las pasa mal. Lo hemos puesto en manos de los médicos. Se le ha hecho una serie de prueba y estamos a la espera de los resultados», ha afirmado la colaboradora.

Existía cierta preocupación por el estado de salud de José Ortega Cano después de que la revista SEMANA publicara en exclusiva que el diestro no atraviesa su mejor momento. Su mujer, Ana María Aldón, se ha pronunciado al respecto confirmando que están a la espera de los resultados de diversas pruebas médicas a las que se ha sometido durante los últimos días.

«No sé si son secuelas del covid», comenzaba diciendo en ‘Viva la vida’. Cabe recordar que el matrimonio superó el temido virus a principios del mes de enero sin tener que pasar por el hospital. La colaboradora ha confirmado esta vez que Ortega Cano está sufriendo fuertes dolores desde hace algún tiempo, pero se mostraba sosegada con el asunto: «Estoy tranquila en cierto modo. Espero que no sea nada».

Añadía que el malestar en el torero se producía, sobre todo, durante las tardes cuando le sube la tensión. «Las tardes las pasa mal. Lo hemos puesto en manos de los médicos. Se le ha hecho una serie de prueba y estamos a la espera de los resultados». Ana María ha explicado que su marido ha sufrido muchas cornadas a lo largo de su vida, por lo que no descartan que el malestar sea provocado por esta causa: «También tiene secuelas de muchas cornadas y accidentes, espero que venga por ahí».

Por el momento, el matrimonio está a la espera de que hablen las pruebas efectuadas hasta la fecha: «No hay una preocupación extrema, no sabemos. Por ahora el resultado de la colonoscopia ha ido aparentemente bien. Ahora estamos esperando otros resultados».

«Va a ser cualquier tontería»

Ha querido quitar hierro al asunto, negando que sea algo grave como se ha especulando en algún momento. «Tiene un dolor, puede ser cualquier cosa, puede ser una infección». Corroboraba que la familia no está preocupada, pero sí muy pendiente: «Va a ser cualquier tontería, él tiene muchas operaciones y muchas cornadas, tiene el intestino tocado también. Puede ser cualquier tontería que le está produciendo este dolor».

El torero confirmó en la revista SEMANA que su estado de salud estaba algo tocado después de haber sufrido coronavirus. También señaló que se estaba sometiendo a diversas pruebas. “En el estómago he tenido ciertas dificultades ahí unos días hasta que hemos ido al médico, me han hecho unas pruebas y afortunadamente no tengo nada. No tengo nada que pueda crear un problema”.

Una de las primeras cosas que hizo José Ortega Cano cuando superó el Covid-19 fue acudir al cementerio para llevar flores a la tumba de su difunta mujer, Rocío Jurado, en Chipiona. Lo hacía en compañía de Ana María Aldón y el hijo que tienen en común, José María.