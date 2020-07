Después de una difícil semana, el colaborador de ‘Sálvame’ ha recibido unas palabras de aliento de su hija: «Te quiero infinito».

Alonso Caparrós está pasando por una difícil semana después de que se haya abierto en canal con la audiencia. El colaborador de ‘Sálvame’ reconocía que había asistido a algunas fiestas privadas de los futbolistas y rememoraba los peores momentos de su pasado debido a sus adicciones. «Una de las cosas que más te cuesta purgar es lo que yo le he podido hacer sentir a todas estas personas, en este caso mujeres, a las que yo en esos tiempos horribles en los que mi adicción me ganaba, les pude hacer sufrir«, decía entre lágrimas.

Unos días después, el que fuera presentador de ‘Furor’ recibía una emocionante sorpresa: un bonito mensaje de su hija Claudia. La joven de 22 años intervenía en el programa de las tardes de Telecinco para alabar a su padre y su fuerza de voluntad durante los últimos años.

Claudia reconocía que el relato de su padre no le había sorprendido puesto que siempre ha sido consciente de la gran pesadilla de Caparrós. Sin embargo, hacía hincapié en que le había chocado cómo era capaz de transmitir tantos sentimientos. «Me parece increíble porque una persona que sea capaz de salir del lugar que saliste, repasar los errores… y decir, ‘lo voy a transformar en algo positivo‘… no cualquier persona puede hacerlo», aseveraba.

Estas palabras conmovieron a Alonso Caparrós, quien no pudo evitar derrumbarse en directo y agradecía a sus hijas sus palabras. «Mi niña preciosa, @claucaparros gracias por estar ahí, por quererme cómo me quieres y por aceptarne cómo lo haces. Te quiero infinito«, insistía. De la misma forma, hace unas semanas, cuando el colaborador y Anabel Pantoja se pusieran al frente de los fogones de ‘La última cena’, Caparrós volvió a recibir una sorpresa de su hija y, emocionado, hacía públicas las ganas que tenía de verla porque hacía más de seis meses que no estaban juntos.

El enfado de Alonso y Andrés Caparrós

Alonso Caparrós ha desvelado que su relación con su hermano, Andrés, no pasa por su mejor momento. En concreto, después de una intervención del colaborador de ‘Sálvame, este recibió un mail de su hermano diciéndole que no quería saber nada más de él.

“Ha debido ver lo que dije o alguien le ha debido contar los términos en los que hablé. Me decía que procurara no hablar de él ya que había tomado una decisión respecto a su vida. Yo le he contestado que ese es el problema: que utiliza un mantra, un método, que es egoísta e infantil porque me mandó un mensaje, me bloqueó y me dijo que no quería saber nada de mí«, relata.

Se derrumba al recordar sus excesos

Al rememorar sus noches de excesos, Alonso Caparrós señalaba que «son lugares en los que la degeneración moral es muy fácil. Tengo imágenes y recuerdos que lamento y que me encantaría encontrar de nuevo a esas personas para decir lo siento». El colaborador admitía entonces que en alguna de esas salidas «una mujer se enamoró de mí y en ese caso fui doblemente dañino. Yo era… Pasamos por sitios que son tremendos».

«Hasta hace muy poco tiempo lo único que veía en el mundo era lo que el resto del mundo me había hecho a mí. A medida que vas superándote, trabajando y cuando tu mente se va despejando y adquiere clarividencia, vi lo que yo le había hecho al resto del mundo. Hay muchísimas imágenes de mi vida que están saliendo otra vez a flote que aparecen en mi mente sin permiso porque estoy escribiendo un libro. Eran como un shock pos traumático, muchos lugares oscuros y de la huella que haya podido dejar a otros seres humanos», subrayaba.