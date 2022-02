Álex González ha presentado su nuevo proyecto profesional: ‘Operación Marea Negra’. La serie, que se estrenará el próximo viernes 25 de febrero en Prime Video, esta basada en una historia real. En la ficción, Álex interpreta a Nando, un joven que se embarcó en un narcosubmarino para cruzar el Océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Con motivo de este estreno, el actor ha concedido una entrevista a SEMANA hablando sobre su nueva serie.

¿Qué ha sido más difícil: poner acento gallego o estar en un submarino lleno de agua?

Pues ahí ha estado. Para mí, las dos cosas han sido difíciles. Lo que pasa es que cuando el gallego lo he tenido dominado, he estado relajado. En cambio, en el submarino no te puedes relajar porque era un poco claustrofóbico. Lo bueno es que nos vino bien poner al servicio de la historia esa claustrofobia y poder aproximarnos de alguna forma a lo que debió ser de verdad para estas tres personas que estuvieron ahí dentro casi cuatro semanas.

¿Cómo te has preparado físicamente para el papel?

Yo al principio afronté el personaje, la parte física, intentando adelgazar lo máximo posible para contar el deterioro, pero lo que pasa es que una semana antes cambió el plan de rodaje y hacíamos una semana submarino y otra boxeo, así que era imposible mantener una imagen diferente en las escenas y mostrar la pérdida de peso dentro del submarino. Intenté mantener un mismo look que me sirviera para todo el rodaje.

¿Ha sido muy duro?

La verdad es que ha sido un rodaje exigente, muy enérgico. Me preocupaba no poder sostener esto todo el rodaje. Me he cuidado de descansar mucho. Tenía que entrenar todos los días, también estaba a dieta, pero creo que ha merecido la pena.

Has podido manejar tu las lanchas y no has necesitado especialistas, porque tenías el permiso de patrón de barcos…

Pues ha sido gracioso, porque me lo saqué hace dos años, no sé muy bien porqué… Cuando estaba estudiando la carta náutica decía “si yo soy de Madrid, ¿para qué lo quiero? Si no puedo ser más de secano”, pero ahora me encuentro que gracias a eso pues puedo hacer las secuencias de la lancha sin que fuera ilegal.

En los últimos años has interpretado a muchos narcos, ¿qué crees que tiene ‘Operación Marea Negra’ con respecto a otras series de narcotraficantes?

Esta serie tiene de diferente que el acento no recae en el narcotráfico, sino en una historia de aventuras, una hazaña épica, para mí a la altura de Cristóbal Colón o Magallanes. Al final, lo que consiguió hacer este hombre es algo heroico, extraordinario. Es traer un narcosubmarino hecho de fibra de vidrio de manera muy artesanal, atravesar los 3.000 km del Amazonas, más los 6.000 km del Océano Atlántico, sorteando a la DEA, a la Guardia Civil, y conseguirlo. Pero lo que me gusta de esta serie, y por lo que es diferente también, es porque no se hace apología de esto ni mucho menos. Se cuenta el camino de este hombre, pero en realidad los verdaderos héroes son la Guardia Civil, que consiguieron interceptar este envío.

Otro de los papeles en los que te vemos recientemente es la segunda temporada de ‘Toy Boy’, que llegó a Netflix el 11 de febrero. ¿Has disfrutado haciendo de villano?

He disfrutado muchísimo haciendo ese personaje. Es completamente opuesto a mí, pero cada vez me dan más personajes malvados. Siempre es verdad que un villano bien escrito, como es el caso de mi personaje en ‘Toy Boy’ es muy agradecido.

¿Cómo ha sido trabajar con María Pedraza?

Pues trabajar con María es un regalo, porque es una actriz maravillosa, extraordinaria, muy generosa, como lo ha sido trabajar con el resto del equipo, que me han recibido muy bien.

¿Te gustaría hacer una nueva temporada?

Por supuesto. Me gustaría volver a ‘Toy Boy’ y a ‘Operación Marea Negra’. Son dos series que me encantaría y que ójala tuvieran continuidad.

Hace poco desvelaste que utilizabas el “método Silva”. Explícanos un poco en qué consiste…

Es un poco largo de explicar, pero resumiendo, son ejercicios que, a través de la meditación, consigues estar en otro estado mental más relajado, y cuando estás más relajado consigues tomar mejores decisiones. Esto es contado muy rápido. Alguien que conozca el método y me lea dirá “¿pero qué está diciendo?” (risas).

Te sonríe la vida, te sonríe el amor… No te quejarás.

Me sonríe la vida, la verdad. Mi corazón está feliz, dando palmas de alegría. La verdad que muy, muy feliz con todo. Hay que volver a los lugares en que uno ha sido feliz.

