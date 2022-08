‘Supervivientes 2022’ ha llegado ya oficialmente a su fin, con el debate de este domingo en el que los protagonistas de este dura edición se han sentado en el plató para valorar su concurso, ajustar cuentas con sus enemigos y emocionarse con un repaso de su aventura. El gran protagonista de la jornada no podría ser otro que Alejandro Nieto, ganador de esta edición de ‘Supervivientes’ y, por tanto, propietario del preciado cheque de 200.000 euros que conforma el premio final. Una gran suma de dinero que al ex Míster España 2015 ya planea dar buen uso y que ha despertado el interés del presentador de la última gala de la edición, Carlos Sobera, que se ha interesado mucho en saber qué ha hecho con el cheque, si ya lo ha cobrado o si ya le falta un pellizco al haberse dado un primer capricho.

Alejandro Nieto ha querido mostrarse comedido a la hora de dar mayor información sobre el cheque de 200.000 euros que ha ganado tras su paso por ‘Supervivientes’. Ha hablado sobre cómo han sido sus primeros días en el mundo real lejos de la isla desierta de Honduras que se ha convertido en su hogar en los últimos tres meses. Los mismos que dice que tiene su nuevo bebé, su gigante talón que le reconoce como ganador de la edición, además de propietario de 200.000 euros. ¿Qué ha hecho con él? El modelo se ha divertido mucho con las respuestas: “Lo primero, disfrutar y descansar con él”.

Carlos Sobera quería conocer más detalles sobre qué ha hecho Alejandro Nieto con el cheque y si ya ha encontrado un hueco en su agenda después de llegar de Honduras para ir a formalizar el talón y poder cobrarlo. El modelo, muy divertido con la conversación, ha sentenciado que “todavía no. Aún estoy esperando”, lo que ha sorprendido mucho al presentador. Quizá fuese algo exagerado, más teniendo en cuenta que el programa fue grabado después de la gran final y que en realidad han pasado pocas horas desde que Alejandro Nieto fuese nombrado ganador de ‘Supervivientes’ y, con ello, dueño de los preciados 200.000 euros.

El modelo no puede ocultar su orgullo al convertirse en vencedor de uno de los realities más extremos de la televisión española. Pero lo más duro quizá no lo haya sufrido en la isla, que también, sino el estar separado de sus seres queridos, especialmente de su hijo: “En un niño, tres meses es mucho. Crecen muchísimo”, asegura. Por fortuna, no ha estado solo en esta aventura y su novia Tania ha estado apoyándole en el concurso, al menos sí durante la primera mitad del mismo, hasta que ella terminó por ser expulsada y pasar a ser su mejor defensora en plató. Ahora solo queda por delante disfrutar de su nueva vida y, de paso, dar buen uso al cheque de ganador de ‘Supervivientes’.