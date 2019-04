4 Alba Carrillo ha sorprendido a sus compañeros por la tranquilidad que ha mostrado al contestar a De la Morena

Para finalizar, la modelo ha asegurado que no va a decir nada más sobre el presentador de ‘El Transitor’ para no darle publicidad: “Tú mismo te retratas y no te voy a hacer más publicidad gratis. Tengo la suerte de que estoy educando al hijo de un amigo tuyo y espero que las próximas generaciones educadas por mujeres libres y en el respeto, demos lugar a hombres que no tienen nada que ver con tu educación”, concluye.