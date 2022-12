Este jueves, Alba Carrillo se ha presentado sin avisar en el plató de ‘Fiesta‘. El programa arrancaba sin su presencia, lo que hizo pensar al público que se estaba reponiendo de su último revés de salud, una crisis de ansiedad que la obligó a acudir a un centro hospitalario. Nadie la esperaba, pero ella se presentó sin previo aviso en el plató para responder a las declaraciones de Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez, a la que le espetó en directo que estuvo tonteando con el guardia civil la noche en la que la pillaron besándose con su compañero en la fiesta de Unicorn. «Te vi con la cabeza metida en el cuello de Jorge», le espetó.

Para entender el porqué de la irrupción de Alba Carrillo en el plató hay que tener en cuenta la intervención de Bea Jarrín en el programa que presenta Emma García. Esta reportera de Telecinco, y amiga de Jorge Pérez, sería la mujer que habría provocado esa noche los celos de Alba Carrillo, tal y como adelantaron el pasado martes los colaboradores de ‘Fiesta.

«No vengo aquí a acusar a nadie, soy una persona discreta que nunca se ha visto envuelta en nada así, pero como se me ha nombrado durante esta semana me veo en la obligación de dar explicaciones porque yo me debo a esta productora para la que actualmente trabajo», ha arrancado diciendo. Jarrín defiende que ella intentó evitar que el guardia civil excediera los límites con la exmodelo: «Me acerco a mi amigo le advierto, le separo, y eso molesta a Alba. Le dije: ‘Se te está yendo de las manos’. Esa situación perjudicaba a dos personas y en ese momento yo pienso en mi amigo». Según la periodista, ver a Jorge tonteando con Alba no le gustó y así se lo hizo saber a su compañero: «Le dije, tu comportamiento no me está gustando un pelo. Jorge, deberías parar esto en seco. Deberías parar o te vienes conmigo».

Alba Carrillo acusa a Bea Jarrín de querer ligar con Jorge Pérez: «Me voy a quedar aquí en la cola a ver si ahora pillo»

Alba Carrillo se ha mostrado muy tajante con Bea Jarrín: «Es lo que ella dice que vivió. Tengo me opinión de lo que ella vivió: ‘Me voy a quedar aquí en la cola a ver si ahora pillo». Con sus palabras ha dejado caer que esta tonteaba con Jorge y que estaría más interesada en ligar con él que en garantizar que este no cometiera un grave error al ser desleal a su mujer: «Yo te vi con la cabeza en el cuello de Jorge. A ver si yo no voy a poder contestarte». La aludida le ha contestado: «Yo no te he faltado al respeto».

Muy acalorada, Alba ha zanjado que «con esa señora no quiero hablar nada» y se ha marchado nuevamente: «Me vuelvo para allá». Una situación surrealista donde las haya y que ha revolucionado no solo el plató: también las redes sociales, que no han tardado en comentar la inesperada aparición de la madrileña. Una vez más, la presencia de Alba Carrillo ha hecho subir la temperatura y a generar nuevos y jugosos titulares.

«Yo quedé con Jorge para ir a esa fiesta juntos porque como digo tenemos muy buena relación, nos estuvimos haciendo selfies y todo muy normal, sin nada raro, estábamos con mis compañeros de ‘Cuatro al día’, hasta que en un momento concreto Jorge vio a los compañeros de su programa y fue con ellos», ha contado Bea Jarrín. Según ella, algunos compañeros de la productora le avisaron de que estaban grabando a Jorge, momento en el que la reportera acudió a avisar al ex Guardia Civil: «Jorge me dijo que no pasaba nada por el hecho de que les estuvieran grabando porque simplemente estaban de cachondeo, así que yo creo que efectivamente en un primer momento ellos pensaban que no era para tanto lo que estaban haciendo». Jarrín ha explicado que, en su opinión, Alba Carrillo no tiene motivos pasar ponerse celosa de ella: «Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí? Yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo. De hecho pasado un tiempo me acerco a Jorge para ofrecerle algo de beber y ella se gira y me mira mal, ya sabemos cómo es Alba, y al agarrar a Jorge como para llevárselo, yo me veo desplazada de manera un tanto abrupta, pero no es cierto que me diera un empujón como tal». La reportera ha revelado, asimismo, que Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, ha tenido que ir a un centro hospitalario tras sufrir una crisis de ansiedad.