«Le engrandecería que me pidiera perdón», ha asegurado en su primer día como colaboradora en el programa de Telecinco.

Este martes, Alba Carrillo ha comenzado su nueva andadura como colaboradora de ‘Sálvame’. Lo ha hecho respondiendo a diversas cuestiones de interés, como su enemistad con María Patiño, de la que decía hace apenas unos días que le «cae mal». En su primer día en el programa, no le ha temblado la voz a la hora de hablar de su compañera, contra la que ha cargado con dureza.

«Se le llena la boca de feminista y me dijo unas barbaridades que no se las diría a un hombre». Incluso ha explicado que cree que periodista le debe unas disculpas: «Le engrandecería que me pidiera perdón. Yo he metido muchísimo la pata, pero cuando me equivoco pido perdón. Yo no he visto nunca a María Patiño pidiendo perdón, y si lo hace es con alguien a quien considera superior».

«Patiño me dijo que yo hacía ‘cosas’ con los hombres en los camerinos»

La exmodelo hacía referencia a palabras que Patiño ha dicho de ella, como que es «víctima de los hombres, de los programas, de los realities». Sincera, ha lamentado que «tuvo unas apalabras muy desafortunadas. Me acusó de una serie de cosas que yo no he hecho… Que yo hacía punto de cruz por los camerinos de Telecinco», ha añadido. «Ha dicho que mientras que ella se había dedicado a trabajar, yo me había dedicado a hacer otras cosas… Me acusó de una cosa muy desagradable. Me dijo que yo hacía ‘cosas’ con los hombres en los camerinos«.

Tras recordar el motivo de su distanciamiento con María Patiño, Alba cree que esta debería cambiar su actitud y que «debería hacer autocrítica«. Sin embargo, asegura que “si no me lo pide yo seguiré viviendo igual porque para mí ella es insignificante. No pienso en ella en absoluto”.

Respecto a su reconciliación con Miguel Frigenti, ha explicado que no es rencorosa: “Si la gente viene de buen rollo, hacemos tabla rasa y ya está”. Atrás quedaron las viejas rencillas, aunque ha dejado caer que el periodista no es de fiar porque traiciona a sus amigos revelando informaciones confidenciales sobre ellos, como el día que contó detalles sobre la boda de Belén Esteban a sus espaldas.

Alba Carrillo se siente preparada para afrontar su trabajo en ‘Sálvame’: «Encajo mejor los golpes»

Alba Carrillo ya fue colaboradora de ‘Sálvame’. Trabajó en el espacio entre 2017 y 2018. Sin embargo, dejó el puesto para participar en diversos ‘realities’ de Mediaset. Años después, ha recuperado su silla y se siente mucho más preparada que antes para asumir su labor: “Encajo mejor los golpes, y antes no estaba en un momento personal bueno”.