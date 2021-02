«El tío estuvo súper maleducado todo el rato», se ha quejado la diseñadora. Su actuación en ‘El Desafío’ no convenció a Juan del Val, que forma parte del jurado.

Ágatha Ruiz de la Prada ha criticado duramente a Juan del Val, escritor y colaborador de ‘El Hormiguero’. ¿El motivo? Ambos coincidieron en el programa ‘El Desafío’, que emite su quinta entrega este viernes en Antena 3. En dicho espacio tenía que enfrentarse al reto de subirse por una serie de coches, como en la película musical La La Land.

«Yo dije que ni sabía cantar ni sabía bailar, el baile era bonito pero tenía que subirme por los coches», ha comentado la diseñadora sobre la actuación. Pero según cree, el marido de Nuria Roca, que forma parte del jurado, no tuvo un buen trato con ella. «El tío estuvo súper maleducado todo el rato. Que no bailé y no canté bien es un hecho, pero las cosas se pueden decir de manera mona. No hace falta ponerte antipático», se ha quejado.

En una entrevista con esRadio, Ágatha ha contado que «el programa está producido, editado y en la edición pasan muchísimas cosas. A mí me prometió el productor, que fue encantador, Jorge Salvador, que lo editaba para cortar cosas desagradables que había dicho el otro. Estuvo muy simpático, pero también puedo sospechar que le hubiera dicho lo mismo a él». En sus declaraciones, la empresaria ha asegurado que «espera» que lo que se emita este viernes muestre lo que verdaderamente sucedió y que «también que pongan lo que va contra mí», para que se vea lo que hizo Juan del Val y cómo reaccionó a su actuación, que no era tarea fácil.

«El tío es un cretino«, ha destacado Ágatha, para quien Juan del Val actuó «sin gracia y siendo desagradable. No digo que baile bien, pero estoy compitiendo contra chicos que tienen 25 años menos que yo y pasan ocho horas al día entrenando». Cree que no se puede comparar su actuación con la de otros concursantes, como David Bustamante, Gemma Mengual o Ana Peleteiro, acostumbrados a hacer ejercicio con asiduidad. «Yo no me dedico a entrenar y no lo he hecho en toda mi vida», ha aclarado.

Para Ágatha Ruiz de la Prada, «hay maneras de decir las cosas». Y en su opinión, la de Juan del Val no fue la más apropiada. «No fueron elegantes ni blancos ni nada. Y su mujer al lado suyo riéndole la gracia», ha manifestado, haciendo alusión a Nuria Roca. Asimismo, la lamentado haber formado parte de ‘El Desafío. «Yo no sabía dónde iba pero había firmado un contrato… Susana Uribarri, una de mis representantes, me dijo que fuera al programa, que era blanco y pagaban bien. Prefiero ir a programas negros a programas blancos así».

Juan del Val no ha tardado en responder a las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada. El pasado jueves, desde su sillón de ‘El Hormiguero’, explicaba su versión de los hechos. «Ágatha se ha enfadado muchísimo conmigo por una cosa que ocurrió en ‘El Desafío’. Ella tenía que hacer una representación de una de las canciones de ‘La La Land’ y su actuación digamos que fue memorable», decía.

«Yo no la he insultado», ha explicado Juan del Val

El colaborador y escritor admitía que no le gustó la actuación de la diseñadora, pero aclaraba que nunca le faltó el respeto. «Yo no la he insultado, eso sí que no». Lamenta que la concursante del programa producido por Pablo Motos se haya sentido ofendida: «Me sentí mal porque a mí no me habían odiado nunca, pero no voy a caer en la tentación de hacerme la víctima, porque no tengo ningún motivo para serlo. Ella decidió enfadarse, creo que de una manera bastante sobreactuada, porque tenía una ilusión en el baile y digamos que le salió un poquito imperfecto». Ante todo, respeta la decisión de Ágatha de «Todo lo que haga Ágatha me parecerá muy bien y yo le debo un respeto a esta señora».

Para evitar malentendidos, ha animado a la audiencia de Antena 3 a ver el programa para que cada uno saque sus propias conclusiones: «Por favor que nadie se pierda ‘El Desafío’ para ver exactamente lo que sucedió de una manera objetiva. Cuando la gente lo vea va a flipar».