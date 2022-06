Una vez que tuvo fuerzas después de que se hiciera pública su separación y la nueva relación de Antonio David Flores, Olga Moreno hizo su debut en el debate de ‘Supervivientes‘. A pesar del respeto que le guarda a las cámaras, la sevillana volvía a pisar un plató y lo hacía sin coincidir con Jorge Javier Vázquez. Ahora que la final del reality de aventuras de Telecinco está a la vuelta de la esquina y por ello la empresaria deberá estar en plató para ceder el testigo, el presentador del formato ha lanzado una clara advertencia a la exsuperviviente.

Este viernes, en medio de la emisión de ‘En el nombre de Rocío’, Jorge Javier Vázquez ha admitido abiertamente que Olga Moreno le ha vetado para no tener que coincidir con él en los platós. Ante esto, el de Badalona ha puesto sobre la mesa el inminente final de ‘Supervivientes’ puesto que el anterior ganador del formato es el encargado de entregarle el cheque al nuevo vencedor. En este caso, eso corresponde a Olga Moreno. «No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane…», reflexiona. Ante esto, el presentador ha sido muy claro y ha lanzado una advertencia a la ex de Antonio David Flores: «Yo de mi plató no me muevo».

Ante tal declaración, los colaboradores presenten en el especial de ‘Sábado deluxe’, que contó con la presencia de Rocío Carrasco, bromearon con la manera en la que Olga Moreno entregaría el premio al nuevo ganador del reality de aventuras de Telecinco. «Con un bizum», decía Charo Vega. «Se va a entregar por correo postal», apostillaba el de Badalona. Lo que está claro es que todos los ojos estarán puestos sobre ellos si finalmente ambos coinciden en plató.

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez ironiza sobre el deseo de Olga Moreno de no coincidir con él en los platós de la cadena. Hace dos semanas, el presentador interrumpía su entrevista con Omar Sánchez para mandarle un mensaje a Toñi Moreno tras su entrevista a la empresaria. «Te envío un beso muy fuerte. Eres muy buena entrevistadora, cuando te dejan», expresaba. Después, remataba: «¿Te has dado cuenta de que es una maravilla cuando un invitado no veta ninguna pregunta?«.

Los planes de verano y futuro de Olga Moreno

Olga Moreno tiene ganas de comerse el mundo, no quiere perder el tiempo y quiere aprovechar este verano para hacer un sinfín de planes. «Quiero disfrutar a tope, de mi hija, quiero salir, viajar, lo quiero hacer todo», aseguraba en su encuentro con Toñi Moreno en ‘Déjate querer’. También hacía hincapié en que no tenía intenciones de irse de Málaga. La sevillana tiene muchas ganas del verano y de hacer muchos planes con sus amigas y de estar con los suyos. «Mi afición es estar con los míos», comentaba. Está claro que Olga Moreno es una mujer nueva y va a aprovechar esta nueva etapa que le ha dado la vida.