De un tiempo a esta parte la vida se mide en experiencias. Hemos pasado de almacenar cosas a atesorar experiencias. De hecho, los expertos en lujo siempre dicen que detrás de sentarse en un restaurante de estrellas Michelin, ponerse al volante de un superdeportivo o degustar un vino de cientos o miles de euros se encuentra el placer de vivir la experiencia. Y eso es lo que ocurre con el Hotel Higuerón Curio Collection by Hilton 5*, uno de los establecimientos más exclusivos de la prestigiosa Costa del Sol.

La buena temperatura durante todo el año y su gran oferta de campos de golf ha convertido esta zona en uno de los destinos de lujo más importantes de Europa y de los preferido por los turistas más adinerados del planeta. Y es por ello que los responsables de este hotel han querido dar un paso más en su excelente trato a sus clientes más exclusivos con una fuerte apuesta por la personalización de servicios premium y de confort para convertir el establecimiento en un refugio de exclusividad y bienestar en plena bahía de Fuengirola.

El Higuerón Hotel ha creado la Experiencia Leiro, que consiste en crear un vínculo único, exclusivo y especial con cada uno de sus clientes, a través de la personalización total de servicios. Es una auténtica experiencia premium para quienes no les importa hacer un mayor desembolso pero que quieren sentirse especiales desde el mismo momento que se acercan al mostrador del lobby.

Entre las ventajas de contratar la Experiencia Leiro está disfrutar de un priority pass con check-in privado y ajustado a los horarios del huésped donde entre la bebida de bienvenida destaca champagne Moët & Chandon y poder disfrutar de un desayuno a la carta en la joya de la corona del hotel, su zona más especial, la piscina panorámica infinity en la última planta del hotel, un espacio único con un desayuno de lujo que está concebido para deleitarse con los platos y con las vistas. Es llevar el placer de un desayuno a la máxima expresión. Junto a la piscina hay camas balinesas desde las que disfrutar de un coctel y música de los espectaculares atardeceres que se aprecian desde la azotea.

Estos clientes se alojan en un ala del establecimiento que se trata de un espacio arquitectónico con un diseño vanguardista y repleto de obras de arte (hasta 400) con 113 suites de unos 50 metros cuadrados que cuentan con grandes terrazas con vistas al Mediterráneo.

Además de estos servicios premium para los clientes que se alojan con la Experiencia Leiro, el hotel dispone de cinco piscinas, un spa de 5.000 m2, un gran gimnasio, un sport center con pistas de pádel y una maravillosa oferta gastronómica, donde destaca el restaurante Sollo, con una estrella Michelin, dos soles Repsol y una estrella Verde Michelin del chef Diego Gallegos. Además se encuentra el restaurante MED, Chupadeo (para descubrir la cocina local), Arara Bistro bar (que ofrece una interesante cocina fusión brasileña y andaluza), La Higuerita y los que posee en la zona de la playa en un espléndido beach club (The Japo, The Club y The Beach).

Por todo esto y muchas más cosas, este hotel se ha convertido en uno de los establecimientos hoteleros de referencia y más exclusivos de la Costa del Sol.

1 de 5 El amplio gimnasio 2 de 5 Habitaciones con todo lujo de detalles 3 de 5 Hall adaptado a todas las necesidades 4 de 5 De la cama a la bañera 5 de 5 Decoración idílica