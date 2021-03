La mujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, nos ha sorprendido a todos con un look marinero muy veraniego en pleno mes de marzo.

Aún quedan más de tres meses para que dé comienzo el verano pero parece que algunas de nuestras famosas favoritas están desesperadas porque este empiece. La época más cálida del año es sinónimo de vacaciones, playa, descanso y buenos ratos y todas, en mayor o menor medida, estamos deseando que lleguen ya esos días para sentir que, de alguna forma, esta pesadilla llamada Covid-19, ha terminado por fin. Virginia Troconis es una de esas que está deseando recibir con los brazos abiertos la antigua normalidad, vivir en un mundo de personas vacunas y dejar atrás el miedo a dar abrazos. «La vida es una sola, yo quiero vivirla y disfrutarla», dejaba claro en uno de sus post en Instagram. Y nosotras, sin duda, la entendemos. Sin embargo, como no es posible avanzar en el tiempo a nuestro gusto y plantarnos en el mes de agosto; la única forma que ha encontrado la venezolana de sentir que está en pleno verano es optando por estilismos que le transporten, aunque sea figuradamente, a la temporada estival. Es por ello por lo que en su última foto nos ha sorprendido con un look marinero muy pero que muy veraniego.

El look marinero de Virginia Troconis es todo lo que necesitábamos

La esposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, deseosa de que todo esto acabe, ha querido sentir que está en verano a través del último estilismo que ha publicado en la red social. Es por ello por lo que ha elegido un maravilloso look marinero que no ha podido gustarnos más. Muy en tendencia, el conjunto estaba compuesto por tres piezas increíblemente bien combinadas que no podían sentarle mejor a la colaboradora de Como Sapiens. La primera de ellas, y la que le daba ese toque navy, es una camiseta de algodón de rayas horizontales blancas y azules; uno de los básicos más repetidos del verano y también uno de los más acertados.

Sobre la camiseta marinera, la joven ha colocado una preciosa blazer cruzada en azul agua con botones dorados combinados en contraste. Una pieza ideal que fue la protagonista de la última temporada de Zara y que, lamentablemente, ya no está disponible en la web de la marca. Como toque final, Virginia Troconis ha optado por unos vaqueros acampanados y de talle alto; que son, sin lugar a dudas, los pantalones estrella de la temporada. ¡No pueden gustarnos más!

¿Qué os parece a vosotras este último estilismo de Virginia? Nosotras creemos que es tan sencillo como efectivo. ¡De diez!