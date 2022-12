Si todavía no tenéis vestido para dar la bienvenida al 2023, os traemos algunos looks que son pura inspiración y son todos de marca low cost. Este año los cotillones estarán repletos de vestidos con brillos, paillettes, flecos y destellos cegadores. Una buena opción para no fallar este invierno en estilismos de fiesta es elegir un vestido llamativo y con un corte favorecedor y unos zapatos más sobrios y elegantes. Violeta Mangriñán se ha ido de compras para tener a punto varios outfits en el armario y ha arrasado con los vestidos de fiesta en Pull&Bear. Ficha todas sus nuevas adquisiciones y elige la que más se acerque a tu estilo personal… Hay para todos los gustos.

La novia de Fabio Colloricchio ya se ha hecho a la idea de que este año las prendas de fiesta no serán sobrias y planas. Por eso, todos los vestidos que ha elegido tienen en común el «brilli-brilli» que más está triunfando. Aunque la joven dice tener como lema eso de «menos es más», todos sus estilismos llevan o glitter o lentejuelas. Lo mejor es que no tendremos que rompernos mucho la cabeza para encontrar prendas de este estilo, porque todas las marcas de moda, sobre todo las más asequibles, han apostado en sus colecciones por estos motivos. Ya no tenemos que gastarnos el sueldo en un traje de fiesta, pues ninguno de ellos pasa de los 40 euros.

Violeta Mangriñán se convertirá en la reina de fin de año con estos vestidos de Pull&Bear

Si te gusta lucir hombros y brazos tienes que darle una oportunidad a los vestidos de escote halter o strapless. ¿Lentejuelas, lúrex o flecos de strass? Tres de los cinco vestidos que ha adquirido Violeta tienen este escote clásico y lo cierto es que son muy favorecedores.

Otra de las opciones que nos ofrece la influencer es un mono negro de denim con escote palabra de honor muy chic. Con esta prenda tenemos varias opciones: o lucir escote y hombros al aire, o agregar una blusa original, blanca o de transparencias para cubrir nuestros brazos y darle un aire más festivo. Si incorporas unas botas de pico y caña alta de brillos triunfarás. Este tipo de botas ya se las hemos visto a celebrities de la talla de Amaia Salamanca, Eugenia Martínez de Irujo o Victoria Federica.