Nunca pasan de moda, y todavía más en verano. Te hemos buscado los 8 vestidos boho que serán tu uniforme los próximos meses

Cada primavera-verano nacen nuevas tendencias, pero hay algunas que se mantienen año tras año para convertirse en auténticos clásicos. Con la llegada del buen tiempo todo se relaja, comenzando por nuestra forma de vestir. Más que nunca decimos adiós a los tacones y a los trajes más formales para abrir nuestro armario a la ropa más ligera, cómoda y casual. Y es en este momento cuanto tenemos muy claro que los vestidos boho se convierten en casi nuestro uniforme para el día a día. Estos vestidos fluidos y vaporosos hace tiempo que han dejado de ser tendencia para formar parte del fondo de armario, especilemente cuando llega el verano, por eso, aunque ya tengas más de uno, nunca está de más una nueva adquisición.

Son muchas las famosas que se identifican con ese estilo y durante todo el año las vemos con las prendas y los complementos para crear el look boho-chic que pocas veces falla. Si en el mundo royal no hay mejor ejemplo que Tatiana Santo Domingo, nuera de Carolina de Mónaco, en nuestro país es Sara Carbonero quien mejor lo representa. Aunque si ponemos el foco en el mundo televisivo es sin duda Gema López la que se lleva la corona. La colaboradora de Sálvame, tiene en los vestidos boho, ya sean cortos o largos, su prenda favorita.

Los vestido boho: la prenda ideal para conseguir los mejores looks en verano

Si no te quieres complicar la vida pero a la vez conseguir un look súper estiloso este verano lo mejor es recurrir a uno de estos vestidos que no necesitan demasiados accesorios. Largos o cortos, de manga larga o tirantes, los vestidos que más nos gustan son los estampados de flores, el print más primaveral, alegre y favorecedor. Además, el volante es otro de los detalles que es casi imprescindible en el diseño de estas prendas.

¿Qué complementos encajan mejor con estos vestidos? La respuesta no da lugar a dudas, porque los botas y botines cowboy son el combo infalible. Pero si no con el buen tiempo no te animas con este calzado las alpargatas de esparto, con cuña sin ella, o las sandalias planas de cuero también hacen un mix perfecto.

Y si hablamos de bolso, tanto los capazos como los bolsos de crochet, muy tendencia esta temporada, o las bandoleras de cuero forman el mejor look.

Te hemos hecho una selección de ocho vestidos boho para este temporada, que reúnen los distintos estilos. Los maxi con las mangas abullonadas, los midi con tirantes, con volantes o fruncidos y todos con los estampados más o menos coloridos.

Seguro que hemos encontrado el que se va a convertir en tu preferido del verano.