Un vestido de animal print ha sido la última elección de Rocío Flores antes de poner rumbo a sus vacaciones en México. Un look tan favorecedor como todoterreno

Después de la temporada más complicada de su vida, Rocío Flores ha hecho las maletas y su ha ido de vacaciones con su novio, Manuel Bedmar, poniendo miles de kilómetros de por medio. La joven ha elegido México, concretamente las playas de Cancún, para desconectar y olvidarse de todos los conflictos familiares. El mismo lugar en el que hace unas semanas también disfrutó de sus vacaciones su tía Gloria Camila junto con su pareja. Pero antes de poner rumbo al Caribe la joven nos ha dejado su último estilismo: un vestido que seguro ha metido en su maleta, porque, además de asegurarnos que es una de sus prendas favoritas de este verano, es ideal para llevar de la mañana a la noche en un lugar de playa. Sencillo, cómodo y todoterreno, para poder lucir en el chiringuito de playa o para las cenas más informales de esta temporada.

Un vestido de volantes y animal print

Rocío ha convertido a los mini vestidos en su prenda fetiche de este verano. En esta ocasión ha lucido un modelo de volantes, escotado y con finos tirantes, pero con un giro diferente, apostando por un estampado de animal print en tonos blanco, negro y rosa, que es el más favorecedor para potenciar el bronceado. El vestido es de la firma Sésamo by Marta, de donde son prácticamente todos los modelos que hay en su armario, y tiene un precio de 41,50 euros. Todavía está disponible en todas las tallas, aunque con los antecedentes de cada modelo que ella se pone no será por mucho tiempo.

Rocío lo ha combinado con unas sandalias de gran plataforma de esparto con un gran tira de vinilo, y ha lucido un llamativo look beauty, con una trenza alta peinada en un recogido.

El animal print comenzó tímidamente y solo para las más atrevidas y hoy ya se ha convertido en un clásico. Casi todo el mundo tiene en su armario una prenda o un complemento con el estampado más salvaje. Aunque Rocío, en lugar de lucir el más socorrido de leopardo, ha preferido el menos visto de cebra y con un toque de color.

Lejos de la televisión

Tras el fin de Supervivientes, Rocío Flores ha terminado sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa. La joven no ha querido desvelar si su futuro profesional va a seguir delante de las cámaras o va a centrarse únicamente en su faceta de influencer. Estos pasados meses de exposición mediática también le han servido para tener una gran proyección en las redes sociales y poder afianzarse en este trabajo.