Quedan solo unas semanas para las rebajas, pero no hace falta que esperes porque el vestido de Lefties de Paula Echevarría es la mejor compra del momento

Ya estamos inmersas en la vorágine de las compras y los preparativos navideños, aunque mucho más comedidas que otros años. El 2020 que llega a su fin ha sido el más complicado y para muchas, también en el terreno económico, por ello a la hora de bucear en las tiendas y webs moda sobre nuestras próximas compras el precio tiene ahora más importancia que nunca. ¿Bonito y barato? La respuesta es sí. Y lo hemos encontrado en el vestido que Paula Echevarría ha elegido para su último look.

La actriz nos inspira con cada uno de sus estilismos, en los que las firmas low cost tienen un papel principal, y también lo está haciendo ahora con su embarazo, donde sus looks premamá también son ideales si no estás embarazada.

El vestido más versátil

La actriz ha recurrido a un vestido cómodo y versátil, que puedes encajar en cualquier situación, y, además, al mejor de los precios posibles. Es un vestido corto estampado en negro y granate, con cuello redondo, manga larga acabada en elástico y con unos cortes fruncidos en la falda que le aportan volumen, de Lefties, que tiene un precio de 12,99 euros. Paula lo lleva con unas botas negras de caña alta y planas, pero también es perfecto para combinar con zapato plano o snakers durante el día. Y con unos botines altos y una cazadora de cuero tienes otro look de noche.

Además del estampado que ha elegido Paula, en la web de la firma lo puedes encontrar en otros tres diferentes. Todavía tienes todas las tallas en los distintos colores, pero estamos seguras que va a ser uno de esos modelos que no tardará nada en agotarse.

Este estilo de vestido es una compra segura. Cambiando los complementos lo puedes lucir de la mañana a la noche y también pasa de una temporada a otra. Un diseño atemporal, que es un imprescindible en tu armario.