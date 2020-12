Anna Ferrer, Paz Padilla, Paula Echevarría, Cristina Pedroche, Nuria Roca, Amelia Bono, Anita Matamoros… Así se han vestido nuestras famosas favoritas en Navidad.

Puede que estas fiestas estén siendo más peculiares de lo que nos gustaría pero aún así el espíritu navideño han inundado las calles de nuestras ciudades, ha decorado nuestras casas y nos ha alegrado cenas y comidas. La Navidad es una época muy especial para la mayoría de nosotras y, creyentes o no, la disfrutamos soberanamente año tras año. Este 2020 ha sido toda una locura y ahora, en la recta final, vivimos las consecuencias de un año atípico y complejo. Es por ello por lo que no hemos podido celebrar tanto (o tan bien) como nos gustaría pero igualmente hemos intentado sacar lo mejor de nosotras y hacer que estas celebraciones sean lo más alegres posibles. Algo que también han hecho nuestras famosas favoritas que, aunque más cómodas y sencillas que en años anteriores, no han querido desaprovechar la oportunidad y se han vestido con sus mejores galas en la cena del 24 de diciembre y en la mañana del 25.

Los looks de nuestras famosas favoritas para celebrar la Navidad

Actrices como Paula Echevarría o Marta Hazas han querido dar un toque festivo a sus modelitos pero sin pasarse; eligiendo prendas elegantes pero combinándolas en clave informal para ir festivas pero hogareñas. Influencers como Anna Ferrer Padilla o Alba Díaz han preferido olvidarse de que no podían salir a la calle y sacar del armario sus vestidazos más impresionantes. Algo similar a lo que hizo Alba Carrillo, que eligió un conjunto muy acertado para cenar en casa; o Mila Ximénez, que pasó la Nochebuena en plató junto a sus compañeros de Sálvame con un look de lo más arreglado. Distintos estilos pero mismas intenciones en una época muy especial (y, en este 2020, también muy peculiar), que hoy queremos analizar desde el punto de vista fashion. ¿Quién es la mejor vestida de esta Navidad?

Algunas en vaqueros y jersey, otras en vestidos de lentejuelas y brillos y otras tantas con conjuntos cómodos pero elegantes. Las influencers y famosas más mediáticas de este último año han querido celebrar las navidades con estilismos especiales a pesar de las circunstancias. ¡Y eso nos encanta! Por ello, hemos querido hacer un repaso por todos los looks de nuestras celebs preferidas; analizando sus modelitos de Nochebuena y Navidad porque muy seguramente nos sirvan de gran inspiración para despedir el año 2020 de la mejor forma en Nochevieja. ¿O no? Con todas ustedes, los looks de nuestras famosas favoritas para celebrar la Navidad.