A la periodista le encanta jugar con los looks. Tan pronto la vemos con uno casual con jeans y camiseta básica, como con un conjunto verde llamativo con sombrero, pero esta vez Alexia Rivas nos ha dejado ojipláticos con un vestido lencero azul marino, que es una de las tendencias más marcadas en vestidos y tops de la temporada.

La lencería hace ya mucho tiempo que se ha abierto paso entre la ropa de diario y ya no solo la usamos en la intimidad de nuestro hogar.

Hace unos días proclamaba a los cuatro vientos su pasión por la escritura, y es que la ex concursante de ‘Supervivientes’ aseguraba que, aunque necesitaba sacar tiempo, su nuevo propósito era publicar un libro. Ahora tendrá que compatibilizar sus hobbies: la lectura y la moda, a la que siempre ha sido religiosamente fiel.

El look de la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ es un escándalo, y lo logró con dos prendas súper sencillas; por un lado un vestido lencero azul marino de satén brillante, con unos tirantes finos y escote cuadrado o recto y, por otro lado, unos zapatos de tacón ancho con plataformas en negro, que suben unos centímetros y estilizan la pierna.

Una blazer negra sobre un top lencero combina a la perfección

Intuimos que en el brazo lleva una blazer negra para ponerse sobre los hombros porque estos días hace más bien fresquito y que le iría genial al look. ¿Quién no se ha puesto la blazer de su novio por encima de un vestido? Es un look que podría llevar perfectamente Samantha de ‘Sex and the City’ y que últimamente estamos viendo mucho.

Los accesorios son muy importantes en este tipo de look ya que al ser tan liso, plano y sin estridencias, puede quedar un poco aburrido, por eso para darle un poco de diversión al outfit la presentadora ha elegido un collar plateado con cuentas estilo bling bling y unos anillos en el mismo color metálico.

Alexa Rivas ya tiene el vestido lencero perfecto para recibir el buen tiempo

El estilo lencero es de una versatilidad pasmosa, es muy fácil combinar un top lencero con unos jeans, con unos pantalones de pinzas o con una falda, sirve para todo. Además, también podemos jugar con los zapatos, las más atrevidas y modernas pueden calzarse unas dark boots, las más elegantes combinar este tipo de vestidos con unos stilettos y las más informales con unas Reebok clásicas blancas.

Como sabemos que este estilo lencero os encanta tanto como a nosotras, os dejamos a una recopilación de los vestidos lenceros low cost con los que podrás copiar el look de Alexa Rivas… y que no te vas a querer quitar durante toda la primavera.