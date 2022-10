Aunque los mocasines prometen convertirse en el nuevo calzado de moda de la temporada, lo cierto es que ningún zapato ha sido capaz de destronar a las zapatillas deportivas. Y aunque los diseños blancos son los auténticos reyes del ‘street style’, hay otros modelos nuevos que están haciéndose un hueco entre los favoritos de las famosas. Como ejemplo, las ‘New Balance‘ que acaba de estrenar Raquel Bollo.

Cuando se baja de los tacones, la presentadora suele recurrir a deportivas cómodas y actuales. Bajo los números ‘MS327′, se trata de uno de los top ventas de la firma de Boston y las hemos encontrado disponibles en Amazon,por 121 euros. Raquel las combina con pantalón y camisa de pana, ambos en color fucsia y de Primark.

Con su look, la colaboradora de Telecinco nos recuerda que la pana ha vuelto para quedarse. Es uno de los tejidos que más amor-odio ha causado a lo largo de la historia de la moda, pero que hoy es ya un clásico infalible. Si te apetece incluir este tejido en tus prendas, tienes que hacerte con el conjunto de pantalón de campana y camisa en color rosa fuerte que lleva ella. Es ideal para dar un toque ‘chic’ a tu imagen.

Raquel Bollo apuesta por las zapatillas más cómodas: las New Balance MS327

La firma New Balance es una de las más admiradas por las que más saben de estilo y el motivo no es otro que su comodidad. Por eso no es extraño ver que personalidades como Raquel, o Virginia Troconis, las tengan entre sus favoritas.

El modelo que lleva Raquel, en color beige y rosa suave, se pueden combinar muy fácil. Además, tienen, una suela de caucho que le da mucho rollazo, y también le aporta una gran tracción. En cuanto al diseño son clásicas y con un aire retro que se adapta a prácticamente a todos los gustos, tengas la edad que tengas y tengas el estilo de vida que tengas.

Tienen la ventaja de ser cómodas y arregladas al mismo tiempo. Este estilo es conocido como ‘sport chic’ y su objetivo es quedar bien con looks arreglados de vestir, pero también con conjuntos deportivos. Por eso decimos que podrás llevarlas con todo. Desde leggins y sudaderas, hasta con jeans y un jersey de punto, tanto para un paseo por la ciudad como para ir a la oficina.