Vanesa Romero ha acudido este fin de semana a el bautizo de su sobrino en Madrid. Para la ocasión ha elegido un look que va a arrasar entre las invitadas de otoño e invierno porque no puede ser más favorecedor. Se trata de un diseño de ‘The IQ Collection‘, la firma de Inés Domecq y Virginia Pozo a la que han caído rendidas muchas famosas patrias como Eugenia Martínez de Irujo o Virgina Troconis.

El diseño trampantojo nos ha llevado al engaño. Al verla lo primero que hemos pensado es que había elegido un vestido peplum. Pero en realidad se trata de un conjunto de dos piezas, compuesto por una blusa y una falda, que le sienta como un auténtico guante. ¡Mira cómo le queda!

Con el beige como protagonista, este estilismo de la actriz nos tiene enamoradas porque hace tipazo y consigue ese efecto tan deseado de afinar la cintura y reducirla un par de centímetros.

La blusa es elegantísima, con detalle en el torso del volante con caída. Tiene cuello de herradura y botones delanteros efecto fajín, gracias a este detalle se consigue figura de reloj de arena, o lo que es lo mismo, ‘efecto cintura de avispa’.

Es el modelo ‘Coral’ y lo lleva combinado con la falda ‘Elena’, que destaca por su corte midi y su terminado asimétrico. El precio de la camisa es de 115 euros y la falda 95. Un total look que está arrasando, y no nos extraña, ya que es igual de apto para llevar con taconazo o para lucir con unas botas altas, por encima de la rodilla, de piel en color negro, tal y como lo lleva la modelo de la imagen. ¿Te gusta? Las dos prendas están disponibles en la tienda online de la firma de la talla XS, hasta la XL.

Además, Vanesa Romero lo ha combinado de la mejor manera

Nos encanta cómo le queda el conjunto, pero también cómo lo ha combinado. Porque solo ha necesitado unos zapatos en color nude, de Luis Onofre, y un bolso bandolera en blanco de una firma artesana italiana Vº73. ¡Y listo! Así de sencillo se ha marcado un lookazo de invitada con el que seguro que ha acaparado todas la miradas en el evento. Y como ella tiene una melena rubia brillante, no ha necesito más que dejarlo suelto, y peinado con ondas suaves, para dar todo el protagonismo a las prendas.