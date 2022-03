La hija de José Bono no para, hace poco la vimos disfrutando de unas vacaciones inolvidables en el Caribe triunfando con unos looks playeros estupendos en pleno febrero, después de unos días en Madrid, Amelia Bono se ha ido Palma de Mallorca y nos ha dejado epatadas con un total blue look; que sabemos de dónde es y queremos analizar tan buena elección, que le sienta como un guante y que está súper a la moda.

La espectacular Amelia Bono ha escogido la marca Uterqüe, a la que le tiene bastante cariño y es una de sus favoritas para completar sus looks de la forma más elegante. Desde la cabeza hasta los pies Amelia va vestida de la firma de alta gama de Inditex.

Por un lado, una chaqueta confeccionada en tejido de terciopelo azul Klein con una abotonadura de lo más chic con botones fantasía, tiene un cuello redondeado, manga larga un poco abullonada en las hombreras, que en un principio conjuntaba con una falda del mismo color y tejido, pero que Amelia ha querido completar con unos pantalones midi remangados, de un tono azul eléctrico dándole su estilo personal al look.

El total blue look de Amelia Bono es una elección estupenda para una fiesta o para una cena más casual

La hija del expresidente del Congreso de los Diputados eligió también los accesorios de Uterqüe; unos pendientes geométricos dorados con un detalle en color coral y pedrería azul destacaban del resto del conjunto y combinaba a la perfección con el color azul del total blue look. Además para adornas sus muñecas escogió unas pulseras anchas doradas y entrelazadas a juego con los pendientes y con la cadena del bolso, que era un tipo shoulder entretejido formando una malla muy especial.

Los zapatos no podían ser distintos, un tacón de tipo stiletto azul de terciopelo encumbraba el outfits de Amelia en uno de los mejores total blue looks que hemos visto en los últimos tiempos.

Para el peinado eligió un recogido, una excelente decisión por la forma de su cara y para no sobrecargar el look, su color rubio ceniza iba genial con el color azul, de esta manera Amelia le dio mucha más presencia a sus pendientes, que de otro modo hubieran quedado escondidos bajo su rubia melena.

Deja a un lado el pelo si quieres lucir tus pendientes

El maquillaje sencillo es una de las grandes apuestas de Amelia, con un maquillaje natural siempre triunfas y más si tienes los ojos de bonitos como ella. Un ligero toque de sombra en la esquina izquierda del ojo, creando un efecto cat eye y máscara de pestañas era suficiente; pues el moreno, lo traía directamente recogido del Caribe, un poco de brillo de labios y se acabó.

Amelia nos ha demostrado una vez más que puede ser la más clásica sin perder su estilo trendy y a la moda usando el color Block. Tomad nota de las prendas que ella eligió para el look, os las dejamos a continuación.