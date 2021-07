La nueva presentadora de ‘Viva la vida’ ha triunfado con un conjunto pijamero que podemos encontrar en Zara a muy buen precio.

Como ya ocurría el verano pasado, este temporada Toñi Moreno ha vuelto a ponerse al frente de Viva la vida, el espacio estrella de las tardes de los fines de semana de Telecinco. Un programa que capitaneó hasta octubre de 2018, cuando Emma García y ella intercambiaron sus puestos para intentar recuperar el tirón de Mujeres, hombres y viceversa. Se trata de una decisión que ya adelantamos en SEMANA y que ha gustado tanto a la audiencia como a la propia presentadora; que se ha mostrado muy contenta de volver al que fuera su queridísimo plató a través de las redes sociales.

Ha sido también a través de su cuenta de Instagram donde hemos podido verla disfrutando de su Andalucía natal antes de comenzar su trabajo en Mediaset. Unos días por el sur para los que ha elegido grandes looks. Entre los que, sin duda, destaca un conjunto pijamero de camisa y pantalón que nos ha dejado con la boca abierta.

El look pijamero de Toñi Moreno, un conjunto de dos piezas que nos ha enamorado

La presentadora de El año de tu vida, además de meter en su maleta varios bikinis y bañadores, también ha elegido prendas fresquitas y todoterreno para pasearse por las calles de Andalucía. Y de todos los estilismos que ha llevado, el que más nos ha llamado la atención ha sido un conjunto pijamero de dos piezas que parece tan cómodo como elegante. Se trata de un look que podemos encontrar en su totalidad en la web de Zara y que conquiste en una camisa amplia de cuello solapa y manga larga con bajo asimétrico y botones y un pantalón de tiro alto con cintura elástica ajustable con cordones, bolsillos laterales y pernera recta. Dos prendas perfectamente combinadas gracias al mismo estampado satinado de inspiración oriental en tonos coral, maquillaje, verde y azul.

Un dos piezas que, lamentablemente, pertenece a la nueva colección de la marca de Inditex, por lo que no está rebajado. La camisa tiene un precio de 39,95 euros y los pantalones también cuestan 39,95 euros. Es decir, que el total look sale a algo menos de 80 euros. Eso sí, al no ser de rebajas, se encuentra disponible todavía en todas las tallas. Toñi Moreno lo ha llevado de la manera más sencilla, con unas sandalias de plataforma doradas; pero nos lo imaginamos perfectamente con unas sneakers blancas, unas buenas sandalias de tacón ¡o hasta con zapatillas de estar en casa! Y es que al tratarse de un conjunto pijamero, queda bien con cualquier tipo de calzado.