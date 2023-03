Deja de volverte loca, Rocío Osorno ha encontrado en Mango 10 look ideales para triunfar en cualquier evento de esta primavera al mejor precio

¡Ya estamos en primavera! Y con ella se han disparado los bautizos, las fiestas, los grandes eventos y, sobre todo, las bodas. Así que seguro que ya estás en busca del vestido (o traje) perfecto para convertirte en la invitada más aclamada. Pero te tenemos que recordar una cosa antes de que saques la tarjeta de crédito: no hay por qué gastarse mucho dinero para triunfar.

Y lo decimos con argumentos, porque esta temporada algunas de nuestras tiendas low cost favoritas se han propuesto ofrecernos diseños que bien pueden competir con muchos de los que alardean las firmas de lujo. De hecho, hoy mismo Rocío Osorno nos ha inspirado con diez looks de Mango que son éxito asegurado.

Rocío Osorno nos propone 10 opciones de Mango para acertar en cualquier evento

Cuando se acerca un evento se acerca también un dilema: el del 'qué me pongo'. Comienza la búsqueda, recorremos cientos de tiendas, nos probamos diferentes estilos y volvemos a la incógnita inicial. Pero tranquila, triunfar en una boda, una comunión, un bautizo o una graduación no es tan difícil como parece. Y es que además ahora contamos con la inestimable ayuda de Rocío Osorno, que ha querido proponernos varias opciones ideales de Mango. Eso sí, antes de decantarte por una, recuerda que no debes olvidar las normas básicas del dress code.

En general, en una boda de día los brillos, las lentejuelas y los tejidos metalizados están prohibidos, así como el color blanco y el color negro. Y ojo, porque tampoco se deben lucir mezclas demasiado llamativas para no robarle el protagonismo a la novia. En cuanto a las comuniones, hay que tener en cuenta que es un evento más íntimo y, generalmente, más austero, en el que el protagonista es el niño o niña. Así que hay que elegir un look de ‘media etiqueta’, ni casual, ni demasiado de fiesta. ¿Los colores más apropiados? Los más vivos y alegres: coral, verde menta, amarillo, naranja, rosa... Además, en las comuniones también los trajes o conjuntos de dos piezas son buenas apuestas.

Aputado esto, dale al play y ficha el estilismo de Mango que más se ajuste a lo que tú buscas.

Sigue bajando para conocer el precio de algunos de los diseños.