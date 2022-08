Pasó una semana con su madre en Málaga, volvió a Madrid con María Teresa Campos y para ponerse al frente de ‘Sálvame’ unos días y ahora vuelve a disfrutar de sus vacaciones en su tierra natal. La presentadora quiere relajarse y disfrutar con sus amigos antes de volver con fuerza en la nueva temporada, y lo primero que ha hecho Terelu Campos es acercarse a Marbella y darse una vuelta por el paseo marítimo con unas amigas ¿Su look de vacaciones? Olvídate de shorts o minivestidos, emulando a la Reina Letizia en Palma, ella prefiere no arriesgar ni en vacaciones, pero ha hecho una elección muy favorecedora.

Aunque en estos días de verano tendemos a relajarnos y preocuparnos menos por estar perfectas, siempre tenemos que elegir las prendas que realmente nos favorezcan, realcen nuestras virtudes y disimulen los defectos. Y eso es lo que ha hecho Terelu Campos eligiendo esta falda larga estampada.

La falda estampada de Terelu Campos sienta genial a todos los cuerpos

La presentadora de televisión no se ha complicado demasiado, pero eso no quiere decir que se haya puesto lo primero que tenía a mano. Ha sabido elegir muy bien las prendas para estilizar la figura. Terelu ha lucido una falda larga en un favorecedor estampado en tonos morados, que ha combinado con un top negro. ¿Por qué una falda de líneas tan simples nos resulta tan favorecedora? Pues porque tanto el print, como el largo y el corte, pegado a la cadera y con un ligero vuelo en el bajo, hacen que la silueta parezca más delgada.

Además, la presentadora ha tenido el acierto de combinarlo con una camiseta negra (un color que tiene el poder de disimular algún kilo), de maga corta (ideal para no enseñar esa zona de los brazos que a partir de cierta edad nos trae de cabeza con las temidas ‘alas de murciélago y en pico (el escote que favorece tengas el pecho que tengas).

Y como complementos, los más cómodos para un día de turismo: un shopping bag trenzado en el que cabe todo y unas sandalias de tacón ancho y un poco de plataforma para patear sin descanso.

Mira el look de Terelu Campos y otras faldas que te proponemos para hacer tu figura más fit.