Si hablamos de bolsos esta primavera lo tenemos claro. Cestas de mimbre, red, súper minis o tote bag… Estos son los modelos que debes tener

Tenemos muy claro que los complementos pueden arruinar o hacer ganador un look y en especial si hablamos de los bolsos. Son el accesorio en el que más nos fijamos y también en el que muchas invertimos porque sabemos que un buen bolso es fundamental en cualquier fondo de armario. No hay nada más que mirar los estilismos de influencers como Paula Echevarría o Laura Matomoros que en la mayoría de las ocasiones combinan sus looks de prendas low cost con los bolsos de las primeras firmas.

Pero ahora vamos a hablar de tendencias para esta primavera-verano 2021 y lo primero que podemos decir es que estamos de enhorabuena porque esta temporada hay para todas y para todos los gustos. No faltan los clásicos de cada año cuando llega el buen tiempo y, claro está, estamos hablando de los diseños de mimbre. Aunque esta temporada, por encima del clásico capazo, son las cestas las que resultan ganadoras. Y junto a ellas los bolsos de crochet o los de red, también serán imprescindibles. Solo tienes que elegir el que mejor se adapte a tu estilo.

Bolsos del mini al maxi

También esta primavera los extremos se tocan cuando hablamos de bolsos. Los mini (pero súper minis) siguen triunfando esta temporada colgados del cuello o directamente en la mano, en su más mínima como han dictado firmas como Chanel o Louis Vuitton. Pero a la vez conviven con los shopping bag y los tote bag, perfectos para el trajín del día a día, desde el trabajo a una jornada de compras.

En cuanto a los colores tenemos gustos para todas. El blanco vuelve a triunfar una temporada más y no puedes olvidarte del romántico rosa, el color que va a inundar todo esta temporada, junto con el resto de los tonos pastel. Pero también puedes atreverte con los colores más ácidos y potentes como el amarillo, el verde intenso o el siempre infalible rojo. Se llevarán todas las miradas de tu estilismo.