Tamara Falcó ha celebrado el día de San Valentín por todo lo alto con un look súper romántico que nos ha enamorado. Te lo enseñamos.

Aunque cada día tiene que ser especial, el Día de los Enamorados es la oportunidad perfecta para tener algún detalle o un plan extra con nuestra pareja: una tarde de cine, una escapada, una cena romántica... este día puede ser la excusa ideal para salir de la rutina diaria, arreglarte y disfrutar de una noche diferente. Tamara Falcó es una de nuestras celebrities más enamoradas y como no podía ser menos en este día tan especial, ha decidido ponerse sus mejores galas para celebrar el amor. ¿Quieres ver el look que ha escogido para esta ocasión? Te lo enseñamos aquí.

Tamara Falcó está más enamorada que nunca y no para de propagar a los cuatro vientos lo que siente por su prometido, Iñigo Onieva. Después de unos meses muy malos tras su ruptura con el joven empresario, por fin se puede confirmar que habrá boda este verano. Aunque ellos no necesitan una excusa para darse homenajes, ya que siempre suelen salir de cita, ir de viaje... la Marquesa de Griñón ha decidido celebrar esta nueva oportunidad. Y su look nos ha encantado porque es súper coqueto y romántico, perfecto para una cena especial.

El look más romántico de Tamara Falcó

Tamara Falcó es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Sus outfits siempre nos conquistan, y es que adoramos su estilo clásico con toques chic. Su último look sigue esta línea y nos ha encantado porque combina los colores del amor. Se trata de un set de dos piezas de la firma Max Mara en color rojo y con estampado de corazones, que ella ha combinado con un bolso en lila y rojo y unos tacones en los mismos tonos. Para rebajar un poco el color ha optado por un abrigo beige de su colección con Pedro del Hierro, TFP by Tamara Falcó.

El outfit es bastante lujoso, ya que solo el conjunto rojo cuesta unos 978 euros y si sumamos el abrigo... sin duda alguna se sale de nuestro presupuesto, pero aún así nos parece lo más.

Se trata de un conjunto súper original y, además, lo vemos muy versátil, ya que además de ser perfecto para una cita también nos encanta para ir a la ofi. Si a ti también te ha encantado, puedes verlo con más detalle en nuestra galería. Sigue bajando y descúbrelo completo prenda a prenda...