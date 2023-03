Anoche tuvo lugar la celebración del 50 cumpleaños de Julio Jose Iglesias, hermano de Tamara Falcó e hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias. Para esta celebración íntima, Tamara ha escogido un look bicolor plagado de tendencias de temporada. La marquesa se ha decantado por la combinación de colores más temida, pero que más funciona en este 2023. Analizamos su acertadísimo outfit para esta celebración a continuación. ¡Atentas invitadas!

¿Quién no ha escuchado la famosa rima que degrada la combinación rosa-rojo en estilismos? Todas, pero, de vez en cuando, tenemos que deshacernos de estos dichos populares porque la moda no hay quien la dome. El look de Tamara Falcó estaba formado por dos piezas que lo tenían todo para triunfar como invitada en cualquier evento. Por un lado, en la parte superior, la hija de Carlos Falcó se puso una blusa holgada y drapeada en el frente, con lazada al cuello y mangas abullonadas en un color rojo vibrante súper llamativo.

Sandalias de tiras, las favoritas de Tamara Falcó para acompañar su estilismo bicolor

Aunque si nos tenemos que quedar con una prenda, sin duda, elegimos la que formaba la parte inferior. La colaboradora de televisión se enfundó en una falda plisada con tablas mini en color rosa palo. La prenda tenía un corte midi muy favorecedor, y un talle alto que es ideal para cubrir la tripita. Además, la falda lucía un forro sobre el que caían las tablas plisadas translúcidas, que aportaban verticalidad, movimiento y frescura a su estilismo. Por si refrescaba, la joven posó sobre sus hombros un abrigo de corte tres cuartos negro sin solapas, que le daba un toque de distinción.

Para sus pies eligió unas sandalias de tiras finas en el empeine y en el tobillo con tacón moderado. Se nota que la marquesa ya ha cambiado el armario y lo tiene todo preparado para dar la bienvenida a la primavera.

Estos colores tan alegres son la mejor manera de expresar energía y vitalidad. Este rosa suave está convirtiéndose en uno de los más deseados esta temporada por las royals. La reina Letizia o Rania de Jordania ya se han dejado ver forradas de este tono tan elegante. Durante esta primavera, nos despedimos del Pink PP o el rosa fucsia por el que Valentino apostó todo a mediados de 2022 y acogemos con los brazos abiertos a los rosas suaves, en tonos pastel o color empolvado.

Además, si los acompañamos de la técnica de maquillaje que ha usado Tamara te verás resplandeciente. Una buena idea para resaltar nuestros pómulos y mejorar el aspecto de nuestra piel cuando llevamos colores como el rosa o el rojo es abusar, un poquito, del rubor. El blush draping o contouring con colorete es una de las técnicas que más ayuda a crear un efecto lifting en nuestro rostro. Se trata de espolvorear un poco de blush en la nariz y mejillas y difuminarlo hacia las sienes para elevar esta zona de la cara. Los coloretes cremosos también funcionan muy bien para llevara a cabo esta técnica y si llevan un poco de iluminador incorporado, mejor que mejor.

Para darle todo el protagonismo a su maquillaje, Tamara recogió su pelo. Despejar el rostro es siempre una buena idea si hemos maquillado con sombras nuestros ojos. Ella lució un ahumado ligero que rasgaba su mirada, pero también incorporó una sombra con glitter en el mismo tono que la falda. En sus labios lució un tono natural, probablemente un bálsamo con color.