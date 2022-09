Si hay una mujer elegante en nuestro país esa es Isabel Preysler. Por este motivo no es de extrañar que su hija, Tamara Falcó, haya heredado la clase y glamour de la ‘reina de corazones’ y acaparar los flashes allá por donde va. En esta ocasión, la socialité ha acudido a un acto de Tous, firma con la que colabora. Lo ha hecho con un estilismo casual, fácil de copiar y que se convierte en nuestro uniforme de cara al otoño. Si a la vuelta del trabajo le sumamos el entretiempo, aumentan nuestros quebraderos de cabeza. Nos encontramos en esa época del año en la que no sabemos qué ponernos, si pasaremos frío o, al contrario, sufriremos los últimos coletazos del verano. Si tienes alguna duda con qué ponerte para ir al trabajo, tan solo tienes que inspirarte en el último look de Tamara Falcó. Perfecto.

Se ha decantado por un sencillo pantalón de pinzas en azul marino combinado con la clásica camisa de rayas. Dos piezas que no faltan en el armario de las más altas ejecutivas y que tienen un sinfín de posibles combinaciones. Y a nosotras no nos puede gustar más los accesorios que ha elegido la diseñadora para elevar este look de oficina. Se ha decantado por un mini bolso de Tous, que es uno de los más virales de la firma catalana. Se trata del mini bolso bandolera de la colección Funny con textura saffiano en color rojo. ¿El precio? 89 euros.

Tamara Falcó se sube a unas espectaculares sandalias de Jimmy Choo

Pero el bolso no es el único complemento estrella del look de Tamara. La hija de Isabel Preysler se ha enfundado en unas espectaculares sandalias de Jimmy Choo. Se trata del modelo Satya con taconazo, cierre con cinta y lazo en la parte posterior. Eso sí, el precio no es apto para todos los bolsillos, pues asciende a 895 euros. Te mostramos todos los detalles del look de la empresaria.