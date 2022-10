No se deja ver demasiado, por eso en cada una de sus apariciones públicas siempre nos quedamos con ganas de más. Sofía Palazuelo no nos defrauda nunca. Ya sea en una celebración familiar, la última ha sido en el Palacio de Liria en la presentación del libro «Luis Martínez de Irujo. Duque de Alba. El peso del nombre», abuelo de su marido, en los estrenos del Teatro Real o incluso vestida de flamenca en la Feria de Abril. La duquesa de Huéscar lleva su discreción y sencillez a su estilo, pero sus looks siempre son sobresalientes.

La última prueba nos la ha dejado en una boda en la que, de nuevo, se ha convertido en la invitada ideal, con un sencillo conjunto y un potente sombrero que daba el toque definitivo a su estilismo. Embarazada de su segundo hijo (parece que según ha desvelado en un descuido Fernando Martínez de Irujo, tío del duque de Huéscar, será otra niña), Sofía ha sabido elegir el conjunto para brillar en los últimos días de sol de la temporada.

Sofía Palazuelo triunfa con un conjunto con mucho estilo para una boda de mañana

No tenemos datos del enlace al que ha acudido, pero por su estilismo podemos deducir que se trata de una boda de mañana y no demasiado formal. Sofía eligió un conjunto de falda midi de cintura alta con vuelo y top sin mangas de escote halter de cuadros en verde y amarillo de la firma Wearitbe, que puedes encontrar en ES Fascinante. Un conjunto sencillo y muy ponible al que le puso todo el estilazo con un espectacular sombrero de paja de trigo trenzado con copa cónica y medio borde diseñado por Nana Golmar, también en Es Fascinante.

Valentina Suárez-Zuloaga, íntima amiga de Sofía, y su madre, Margarita Ruyra de Andrade, fundaron hace cuatro años la plataforma ES Fascinante, con la misión de visibilizar y poner en valor el diseño y la la artesanía made in Spain, con una visión ética y sostenible. Desde el primer momento la futura duquesa de Alba es una cliente incondicional de las firmas que se se incluyen en este portal y que siempre tienen un toque especial, alejado de las últimas tendencias que hacen los estilismos más especiales.

El de Sofía Palazuelo