Ni cuñas ni zancos ni zapatos de tacón. Este es el secreto de Marta López para parecer más alta en su día a día y que tú puedes copiar.

Su estatura es todo un secreto. Según el todopoderoso Google, Marta López mide aproximadamente 1,62 metros de altura. Sin embargo, esto no es más de una estimación pues resulta prácticamente imposible encontrar un momento en el que la colaboradora de Sálvame no esté subida a unos altos tacones de ocho, diez o doce centímetros. Y es que ella se niega a salir a la calle sin unas buenas plataformas. La que fue sin duda una de las protagonistas indiscutibles del confinamiento combina sus llamativos looks para cualquier ocasión con sandalias, espardeñas o botas e intenta que estas sean siempre lo más altas posible. La comentarista de la sección Fresh del programa Ya es mediodía, que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco, prefiere burro grande ande o no ande. Y quien dice burro, dice calzado.

Marta López parece haber declarado la guerra a los zapatos planos y, encontrar una aguja en el pajar resulta mucho más sencillo que encontrar calazo sin tacón en las fotos de su cuenta de Instagram. Los pies de la colaboradora siempre están de puntillas ¡hasta cuando esta va en zapatillas deportivas! No, no estamos exagerando. La que fuera concursante de una de las primeras ediciones de Gran Hermano sabe muy bien cómo parecer más alta aún con estilismos sport y logra ganar unos cuantos centímetros gracias a unas sneakers que guardan un preciado secreto.

El truco con el que Marta López consigue parecer más alta

Estamos seguros de que todos conocéis la marca de zapatillas Converse. Su modelo más conocido es el de las sneakers de botín elaboradas en loneta y que recuerdan al calzado que los jugadores llevaban en sus primeros partidos de baloncesto. Pues bien, muchas otras firmas, entre ellas, Llámame loca, la línea de moda creada por la mismísima Marta López, han sabido adaptar este diseño para conseguir añadirle un poco de tacón y que parezcan unas zapatillas de deporte convencionales. Y este eso es exactamente lo que a colaboradora de Mediaset hace. Subirse a unos tacones mientras parece que va en unas cómodas deportivas.

Marta López ha intentado disimularlo pero la hemos pillado. ¡Y nos parece estupendamente! Aunque este tipo de zapatillas no sean, ni de lejos, nuestras favoritas, sí que creemos que son todo un cierto si lo que se busca es ganar unos centímetros de altura. Eso sí, que a ninguna se le ocurra llevarlas para hacer ejercicio. Parecen de deporte pero no lo son. ¡Que no queremos esguinces tontos!