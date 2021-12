Fuera de los focos su vida es como la de cualquier mortal, la rutina diaria del trabajo y la familia y las tareas que todas hacemos. ¿Entre ellas? recoger a los niños en el colegio. Pero Sara Carbonero no es una mamá cualquiera y lo ha demostrado con su look, en el que destaca un shopping bag de lo más especial. ¿Hay que pensar demasiado el estilismo para ir con tus peques al colegio? La respuesta es no, y ella es la mejor prueba, aunque eso no quiere decir que no nos preocupe o pillemos lo primero que encontremos en nuestro armario.

Desde que volvió de Oporto, Sara Carbonero lleva en Madrid un perfil bajo. En vez de regresar a la tele prefirió los micrófonos de la radio, donde la exposición es mucho menor. Y entre su trabajo, su familia y alguna que otra fiesta transcurren sus días. Esa discreción no impide que cada vez que la veamos pongamos toda nuestra atención en sus estilismos, porque, como toda buena influencer, lo que se pone se convierte inmediatamente en objeto de deseo.

Sara Carbonero, un look muy casual pero con un shopping bag especial

Recogiendo a sus dos hijos en el colegio nos encontramos con la Sara Carbonero más casual y relajada. Unos pantalones vaqueros pitillo, un jersey de lana verde intenso con cenefas con el típico estampado navideño y una rústica bufanda de punto al cuello para protegerse del frío fueron las tres prendas que formaron su look. Pero la atención estaba en los complementos.

Sara Carbonero eligió un shopping bag de lona negro con pespuntes y el logo estampado de Prada que tiene un precio de 1.100 euros. Ella lo lleva en el brazo con las dos asas, pero también tiene una correa ajustable y desmontable para llevarlo en bandolera. El bolso es el gran protagonista de este look tan sencillo, pero si nos fijamos en sus pies, la periodista eligió las botas más cómodas y calentitas para esta época, el modelo Bailey de la firma Ugg con cremallera forradas con piel de oveja y lana, que cuestan 219 euros.

Bohemia, relajada… pero siempre chic

La periodista tiene un estilo muy definido que queda perfectamente reflejado en las colecciones de la firma Slowlove que ha creado junto a su íntima amiga Isabel Jiménez. Vestidos boho, muchas prendas de punto, vaqueros, botas cowboy y bolsos con cierto toque hippie, aunque en su armario tampoco falten los modelo más clásicos de las primeras firmas.

Si en el día a día prefiere la comodidad, para las fiestas y alfombras rojas saca su lado más glamurosa, aunque sin perder esa seña de identidad que la han convertido en una de las mujeres con más estilo de nuestro país.