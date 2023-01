Ahora sí. El frío ha llegado. Después de unas navidades con altas temperaturas, ya ha llegado el momento de abrigarnos y hacer uso de esas piezas envolventes y calentitas que estaban en nuestro armario deseando de hacer acto de presencia. Es la temporada de los abrigos, de accesorios tales como guantes, gorros y bufandas. Sara Carbonero e Isabel Jiménez, quienes trabajan codo a codo en la firma ‘SlowLove’, han coincidido con el mejor abrigo para el invierno. Si lo lucen dos de las mujeres con más estilo de nuestro país, no podemos negar que el abrigo de doble faz es una de las tendencias estrellas de la temporada y necesitas uno en tu armario.

A pesar del frío, Isabel Jiménez no ha dudado en salir a dar un paseo por un parque de la capital madrileña. Eso sí, ha elegido protegerse del frío con un abrigo de doble faz en color camel que ya lo llevó la propia Sara Carbonero. Mientras que la ex de Iker Casillas lo lució hace ya unas semanas, no ha sido hasta ahora cuando hemos visto a la presentadora de los informativos de Telecinco lucirlo. Se trata de un modelo que ya no está disponible en la página web de la merca que las dos amigas y compañeras crearon hace unos años.

El abrigo de Isabel Jiménez es un clásico en el que invertir

Este abrigo es un clásico infalible, por lo que si inviertes en él, no te arrepentirás. El que guardan en el armario Sara e Isabel es un modelo con cuello envolvente y cierre central con botones, bolsillos de parche y hecho con tejido sostenible realizado a partir de fibras recicladas. Destaca por ser una pieza de talle medio que va debajo cintura y con un calentito forro de borrego que se deja entrever en el cuello y en los puños de las mangas. Además, es de corte oversize, uno de los favoritos de las dos periodistas.

Mientras que Sara lo combinó con unos sencillos jeans, Isabel ha complementado su look con unos pantalones anchos de terciopelo en verde oliva y un jersey calentito con detalles brocados en la zona del escote. Dos estilos muy diferentes pero perfectos para combinar esta pieza.