Parece que Sara Carbonero y Laura Matamoros tienen un estilo más similar del que a simple vista pudiéramos considerar y estas botas de Zara son la prueba.

Hace unos días alabábamos uno de los primeros estilismos postvacacionales de Laura Matamoros y hacíamos especialmente hincapié en el calzado que la joven influencer elegía para salir a cenar con su pareja, Benji Aparicio. La que fuera ganadora de GH VIP 6 optó por dar la bienvenida al otoño con unas botas track de caña alta. Unas botas que, nada más verlas, supimos que se convertirían, y cito textualmente, «en el complemento más visto esta temporada». Pues bien, razón no nos faltaba; porque no ha pasado ni una semana y ya hemos pillado a otra famosa llevando este calzado tan especial. La encargada de copiar la elección de Matamoros no ha sido otra que Sara Carbonero, que ha decidido escaparse y desconectar de la ciudad yéndose de fin de semana rural calzándose estas bonitas botas.

De piel oscura, entre gris y verde oliva, y con elásticos en los laterales, este modelo de Zara tiene un precio de 99,95 euros y, sin duda, sienta bien con casi cualquier estilismo. Y es que, aunque de primeras puedan parecer demasiado bastas y robustas, las botas y botines de suela track se pueden llevar a todas horas y con todo tipo de prendas. No hay más que ver los looks que Laura y Sara han elegido pues, aunque completamente distintos, son igual de acertados.

Sara Carbonero y Laura Matamoros unidas por las mismas botas de Zara

La hermana mayor de Anita Matamoros decidió combinar este calzado tan en tendencia con un conjunto de falda y top, simulando llevar un vestido, de Name The Brand, la marca su amiga María Pombo. Un dos piezas estampado de cebra, con falda de tiro alto y volantes y top fluido con escote cuadrado y manga corta abullonada que no podía sentarle mejor. La periodista, por su parte, ha preferido crear un total look de Zara con cárdigan oversize con cinco grandes botones y un bolsillo a cada lado y unos leggings, ambos de punto, jaspeados y en un favorecedor tono gris marengo. Un estilismo mucho más tranquilo si lo comparamos con el de la influencer pero con el que, sin duda, también ha acertado de lleno.

Y no nos extraña, las botas track de caña alta son un básico de este otoño y ambas saben llevarlas de la mejor forma. En aquel artículo en el que hablábamos de las originales botas de Laura Matamoros, os adelantábamos que este modelo «será uno de los complementos más buscados». Y así ha sido, pues ya no está disponible en la web de Zara y todo apunta a que ya no quedan existencias en ningún sitio. Razón no nos faltaba.