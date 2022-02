Sara Carbonero adora las cazadoras en todas sus versiones pero su nueva chaqueta oversize de borreguito de Isabel Marant va un paso más allá y ya es un must para el armario tengas la edad que tengas. Una buena prenda de abrigo es, muchas veces, lo único que necesitas para hacer de un look algo extraordinario. No hace falta ponerse lo más extravagante, con los clásicos renovados darás en el clavo. Y es que el borreguito es un tejido que lleva décadas siendo tendencia cada invierno.

Adoramos la cazadora vaquera nueva de Sara Carbonero

La periodista ha ampliado su guardarropa con una cazadora vaquera con borreguito ideal. Sara adora estas cazadoras y las combina sin parar de acertar y elevar cualquier look. En este caso, es una chaqueta aún más singular empezando por su tejido -100% Algodón- y por su textura suave y, por supuesto, su calidez.

La chaqueta está disponible en la web de Isabel Marant en la talla 34, 36, 38 y 40, pero nos hemos ido de compras por otras páginas online para localizar otros modelos parecidos para llevar a todas horas desde hoy mismo, hasta primavera.

Cómo (y con qué) llevar la chaqueta de la periodista

Si de algo presumen las cazadoras vaqueras es por adaptarse con facilidad a todo tipo de situaciones y encajar con absolutamente todos los tipos de outfits posibles. Y por supuesto en invierno son una de las grandes aliadas contra el frío. Es cierto que este invierno las temperaturas no están siendo muy gélidas pero aún así las de borreguito son perfectas cuando los termómetros marcan su azul más profundo porque funcionan como un abrigo.

Y es que al ir forradas con pelo sintético o borreguito son extremadamente cálidas. Además, como también funciona como cazadora vaquera pega con todo. De hecho, es el tipo de cazadora que mejor queda con un jeans, rompiendo la línea del tejido con el cuello de peluche.