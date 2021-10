Sara Carbonero conoce tan bien la moda que ahora ya no sigue las tendencias, las crea. Y esta camisa vaquera que ha lucido en su primer día de vuelta a la radio será una de las apuestas de esta nueva temporada.

La nueva temporada ya ha comenzado. Sara Carbonero ha vuelto a la radio y lo ha hecho con una buena remesa de cantantes dispuestos a ponerse al otro lado del micrófono. Pero cómo no, también lo ha hecho luciendo prendas que hay que fichar para seguir las tendencias de la temporada, como la camisa vaquera que ha llevado estos días.

Vuelta a la rutina

Lo hizo para recibir a Fito Cabrales, el hombre que se esconde tras Fito y Los Fitipaldis, en el estudio de Radio Marca desde donde hace el programa ‘Que siga el baile’. La periodista que suele elegir outfits cómodos para ponerse al frente de su espacio radiofónico, no cambió en esta ocasión.

Para charlar con el cantante que ha marcado a toda una generación se decantó por un pantalón vaquero negro, básico que es muy útil para conjuntar con cualquier prenda. Pero en este caso, el detalle del look estaba en una camisa vaquera que seguro que las amantes de los looks románticos van a querer copiar.

La camisa, la estrella del look

Se trata de una blusa de mangas abullonadas que va a la perfección con los pantalones pitillo, ya que sus formas amplias dan el toque perfecto a lo ajustado de la silueta de la parte inferior. Además, constituye una buena apuesta para el entretiempo no solo para lucir con pantalón negro, también para incluir en otros looks.

Así, una falda en tonos arena y marrones puede servir de contrapunto a una blusa con tantas posibilidades como imaginación tenga quien la conjunte. Porque tiene ese estilo boho chic con el que Sara Carbonero se identifica tan claramente como lo hace la firma Slow Love, la marca que montó junto a su socia y amiga, Isabel Jiménez.

Un look para el día a día

Sara Carbonero apostó por la camisa como parte de un look cómodo y urbano del que habrá que tomar nota para esos días llenos de actividad en los que no paramos de un lugar a otro. Porque supone no renunciar al estilo mientras realizamos todas esas cosas que se acumulan en el día a día.

Durante la entrevista Sara cambió su blusa por una camiseta que homenajeaba a su invitado. Sin embargo, estamos seguros de que esa camisa vaquera tiene mucho recorrido tanto durante el otoño como durante la primavera, porque ese corte ablusonado va a estar muy presente en las próximas temporadas.