Sandra Gago, una de nuestras modelos favoritas, ha pasado varios días en la estación de esquí de Baqueira Beret, ubicado en el Valle de Arán (Lérida); en el Pirineo catalán, junto a su marido Feliciano López y su hijo Darío, que cumplió dos años el pasado 4 de enero. Una escapada perfecta donde la joven nos ha dejado un look de après-ski que nos parece ideal para un viaje a la nieve. De hecho, hace unos días era Tamara Falcó la que disfrutaba de un retiro vacacional parecido. Y es que parece que esta temporada de invierno vamos a ver disfrutar a las famosas de la montaña.

Como viene siendo habitual en estas fechas, las ‘celebs’ apuestan por los deportes de montaña de invierno y para ello siempre eligen maravillas looks para esquinar y triunfar en estilo. La última en hacer ‘snow’ ha sido Sandra y nos chifla la elección de su look, y ¡se lo vamos a copiar!

La ‘top’, que está perfeccionado su papel como ‘influencer‘, nos regaló un lookazo compuesto por prendas básicas. Nos encanta su plumas blanco, y la combinación con colores oscuros para ir sencilla y correcta. Desde luego es el mejor estilismo para triunfar y encima también nos sirve para llevar en la ciudad en los días más invernales.

Con una chaqueta blanca, y pantalón negro, la mujer del extenista se ha marcado un look B&W (‘black and white’) que nos gusta muchísimo.

Sandra Gago y su look para ir a la nieve es todo lo que necesitamos

Para salir a esquiar, Sandra apuesta por un plumas corto blanco, súper calentito y cómodo, que ya de por sí es elegante y muy ponible. La modelo lo combinaba con un pantalón de campana negro que está diseñado para el esquí alpino y, el accesorio estrella: unas gafas de sol ‘Wayfarer’ de Ray-Ban y con la montura cuadrada, que no pueden ser más ideales ni ir más a juego con el look. ¿Y a modo de calzado? Las botas también negras. Este look es ideal para la estética ‘après ski’ que tanto gusta a las instagramers.

Pero, ¿qué prendas no puede faltar en tu maleta si tienes pensado hacer un viaje a la nieve? Un jersey cálido, un abrigo de plumas, gafas de esquiar, botas de montaña, y unas orejeras y unos guantes para el frío, por ejemplo. Echa un vistazo al comodísimo conjunto de la modelo Gago si quieres ser la mejor vestida de la estación de esquí . ¡Sigue bajando!