Apenas acabamos de comenzar el mes pero nuestras famosas ya nos han dejado looks para el recuerdo con varios estilismos dignos del ‘street style’ más famoso de Milán. Sabemos desde siempre que el estampado de leopardo es el protagonista de cualquier look que se precie. Ya sea en primavera, verano, otoño o invierno, el print animal siempre es una apuesta segura.

Sandra Barneda se atreve con un look en leopardo muy llamativo

Para ejercer de presentadora en el programa ‘La Isla de las Tentaciones’ que lidera muchas de las noches de Telecinco, Sandra Barneda sacó su lado más salvaje y sensual con una propuesta que ya hemos fichado. Se trata de un traje de la firma Lola Casademunt, formado por americana y pantalón. Todo el conjunto es de la colección ‘Maite’ de la firma. El outfit nos encanta porque es una forma de ir formal y a la última.

Lo cierto es que la presentadora de Mediaset cuenta con un amplio vestidor que es de todo menos neutro. Colecciona prendas de todo tipo y se atreve con estampados y diseños de lo más llamativos y originales. El resultado de sus conjuntos son siempre lookazos.

Se une a una de las tendencias de la temporada: llevar americana con cinturón

La forma de combinar el look también ha sido digna de admirar. Sandra se ha sumado a una de las tendencias de la temporada: ha estilizado la americana con un cinturón ancho de Zara por encima de la chaqueta. No es necesario llevar una blazer ancha para poder incluir este complemento a nuestro look, el efecto estilizador que genera a la vista al ajustar la cintura demuestra el poder de los complementos a la hora de marcar la diferencia.

Con este truco estilístico se consigue enmarcar la figura y hacerla más larga, además es la mejor manera de darle un toque diferente a nuestro outfit. ¿Te atreves? Te retamos a coger como referencia el conjunto de Sandra para que hagas el tuyo propio y eleves al máximos las posibilidades de ser la más fashionista de tus amigas.

El traje está disponible en las rebajas de enero

Sobre este look podemos daros una noticia muy buena: está disponible y rebajado un 40%. El pantalón, de largo tobillero y bolsillos laterales, actualmente tiene un pecio de 58,95 euros y se puede compran en tallas que van de la XS a la XL. La americana con cuello solapa y bolsillos laterales tiene un valor de mercado de 94,95 euros y también cuenta con una amplia variedad en el tallaje.