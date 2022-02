No están siendo unos días fáciles para Rosa Benito. Y es que desde que el pasado viernes Telecinco emitiese ‘El precio del silencio’, un especial en el que se recogían todos los comentarios que habían hecho durante años los familiares más mediáticos de Rocío Carrasco, le han llovido las críticas. Uno de los más duros con ella ha sido Jorge Javier Vázquez, que sin pelos en la lengua instaba a la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ a que se mojase de una vez por todas y dejase claro de que lado está: «Rosa Benito tiene que decir ya si apoya a su sobrina o no lo hace, porque llegados hasta este punto la equidistancia no vale», afirmaba muy contundente el presentador.

Por ahora Rosa Benito prefiere mantenerse cauta, pero eso sí, no deja de acudir ni un solo día al plató de Sonsoles Ónega para cumplir con su trabajo. De hecho, a pesar del estrés que le está produciendo esta situación, la exmujer de Amador Mohedano no deja de sorprendernos, ya que cada día está más guapa. Es más, ayer mismo la pudimos ver con uno de los mejores estilismos que ha lucido en los últimos tiempos. Un look de lo más lady que es perfecto para triunfar día y noche la próxima primavera.

Rosa Benito ya tiene la blazer que más favorece tengas la edad que tengas

Rosa ‘Pepi’ como la llaman cariñosamente, tiene ganas de que llegue el buen tiempo. Tanto es así que nos atrevemos a decir que es posible que ya haya hecho el cambio de armario, dado que en las últimas semanas no deja de estrenar prendas de lo más primaverales. ¿La última? Una blazer entallada con estampado de pata de gallo en color rosa que le quedaba como un guante.

Estamos seguras de que cuando la veas vas a querer hacerte con ella, porque es un modelo todoterreno que te saca de cualquier apuro las 24 horas. ¿Para cumplir con los recados del día a día? Con jeans y zapatillas. ¿Para un compromiso más especial o para ir a la oficina? Con falda midi y stilettos. De hecho así es cómo ha combinado su nueva blazer Rosa Benito y ha triunfado.

Y no creas que la colaboradora de Mediaset ha tenido que invertir mucho dinero para acaparar todas las miradas. La codiciada blazer, que pertenece a una de sus firmas favoritas, La tienda de Clara, solo cuesta 44,99 euros. Un precio muy asequible teniendo en cuenta que puedes sacarle un gran partido. Las tallas van desde la S hasta la XL, pero date prisa, porque tras el éxito que ha tenido, ya ha empezado a agotarse. ¡Sigue bajando y fíchala!